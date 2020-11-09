В Минобороны опровергли слухи о том, что Таран заболел COVID-19

Информация о том, что министр обороны Украины Андрей Таран заболел COVID-19, не отвечает действительности, сообщили в Мин обороны.

"Министр здоров. Он находится на своем рабочем месте, занимается ежедневной деятельностью, в соответствии с возложенными на него обязанностями", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в Минобороны Украины в понедельник вечером.

Информация о том, что Таран заразился коронавирусом, появилась в украинском информ-пространстве в понедельник.