Центризбиркому осталось получить около 9% данных по выборам голов в Украине

Центральная избирательная комиссия по состоянию на вечер понедельника располагает данными о 1274 победителях на выборах городских, поселковых и сельских голов (из 1421).

Соответствующие данные опубликованы на сайте ЦИК.

В частности, признаны избранными 300 городских голов, 398 - поселковых и 576 - сельских.

Осталось получить результаты по выборам 132 голов (9,29%).

В то же время в некоторых областных центрах и крупных городах 15 и 22 ноября состоится повторное голосование (на данный момент известно о 14 таких городах), а в Борисполе (Киевская обл.) - повторные выборы (в связи со смертью избранного мэра Анатолия Федорчука).

Кроме того, признаны избранными 29038 депутатов местных советов из 43122.

Местные выборы в Украине состоялись 25 октября.

Источник: https://cutt.ly/0gZ3kQc