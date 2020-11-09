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19:30 09.11.2020

Украина выполнила договоренности по открытию двух новых КПВВ на Донбассе и ожидает таких же шагов со стороны РФ

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Украина выполнила договоренности по открытию двух новых КПВВ на Донбассе и ожидает таких же шагов со стороны РФ

Украина выполнила со своей стороны договоренности по открытию 10 ноября двух новых КПВВ в Счастье и Золотом Луганской области и ожидает аналогичных шагов с российской стороны, заявляет глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Мы рассматриваем открытие этих пропускных пунктов как важный вклад в выполнение общих согласованных выводов Парижского саммита 9 декабря 2019 года и договоренностей, согласованных в рамках Трехсторонней контактной группе, и рассчитываем на соответствующие шаги с российской стороны, в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Кравчук подчеркнул, что Украина выполняла и будет выполнять договоренности, потому что считает это своей главной задачей для достижения мира на Донбассе. "Мы будем действовать ответственно, ища пути решения и преодолевая все сложности", - отметил он.

Глава украинской делегации в ТКГ обратил внимание, что в открытие новых КПВВ на линии разграничения 10 ноября не все верили, но Украина гарантировала и выполнила свои обязательства.

"А вот почему не выполняет Россия, и почему оказывают какое-то сопротивление и ищут какие-то причины в ОРДЛО – они пояснить не могут. Тем более что речь идет об интересах и жизненных потребностях тысяч людей", - указал он.

Как сообщалось, 6 ноября президент Украины Владимир Зеленский вместе с представителями дипломатических миссий осмотрел новый контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Счастье" на линии разграничения на Донбассе, который начнет работу 10 ноября. В этот день также будет открыт КПВВ "Золотое".

Зеленский с послами посетил отделение "Ощадбанка", почту и Центр предоставления административных услуг, расположенных в КПВВ "Счастье". Президент отметил, что на КПВВ предусмотрены все условия как для пешеходного перехода, так и для проезда автомобилей.

Президент Украины поблагодарил посла Германии в Украине Анку Фельдхузен, посла Франции Этьена де Понсена, посла Канады Ларису Галадзу, специального представителя действующего председателя ОБСЕ в Украине Хайди Грау, координатора системы ООН в Украине Оснат Лубрани, посла Швеции Тобиаса Тиберга, временного поверенного в делах США Кристину Квин и заместителя посла Великобритании Николаса Гаррокса за помощь, оказанную Украине, и за то, что согласились посетить с ним Донбасс.

Теги: #кравчук #кпвв #донбасс
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