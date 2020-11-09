На должность ректора КНУ им. Шевченко претендует 10 кандидатов

На должность ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко претендует 10 кандидатов.

"Министерство образования и науки Украины согласно абзацу второму части третьей статьи 42 закона Украины "О высшем образовании" вносит в учреждения высшего образования для голосования кандидатуры претендентов на должность ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко", - говорится в сообщении университета.

В частности, на должность ректора внесены представления на: доктора психологических наук, профессора Сергея Болтовца; кандидата философских наук, профессора Владимира Бугрова; доктора геологических наук, профессора Сергея Вижву; доктора экономических наук, доцента Андрея Витренко; доктора химических наук, профессора Александра Голуба; доктора юридических наук, профессора Петра Захарченко; доктора философских наук, профессора Анатолия Конверского; доктора юридических наук, доцента Максима Куцевича; доктора философских наук, доцента Виталия Хромца; доктора социологических наук, доцента Ирину Чудовскую.

Нынешний и.о. ректора Леонид Губерский был назначен на должность ректора 29 октября 2015 года сроком на 5 лет, и на данный момент его полномочия истекли.

Выборы нового ректора КНУ им. Шевченко пройдут 25 ноября 2020 года. Протокол о подсчете голосов по результатам тайного голосования на выборах подать не позднее 9 декабря 2020 года.

Источник: http://vybory2020.knu.ua/kandidati2020