События

19:19 09.11.2020

Назначенная монобольшинством Зеленского ЦИК не в состоянии руководить избирательным процессом и выполнять свои функции – Турчинов

2 мин читать
Назначенная монобольшинством Зеленского ЦИК не в состоянии руководить избирательным процессом и выполнять свои функции – Турчинов

Центральная избирательная комиссия, сформированная парламентским монобильшинством "Слуг народа", не способна руководить избирательным процессом и выполнять свои функции, сказал руководитель центрального штаба "Европейской солидарности" Александр Турчинов.

"Трое суток после предельного срока, в большинстве населенных пунктов и областей результаты не установлены и продолжается так называемый "подсчет голосов", который противоречит нормам Избирательного кодекса", - сказал Турчинов на брифинге в понедельник, подчеркнув, что искусственное затягивание подсчета и объявления результатов используется властью для искажения волеизъявления граждан.

Он отметил, что на сайте ЦИК приведены "просто позорные данные подсчета голосов". "Так среди 1660 территориальных комиссий не установлены результаты в 915 комиссиях", - сказал он, добавив, что среди 1664 комиссий, которые подсчитывают результаты в областных центрах, не предоставили результаты 464 комиссии. В частности, результаты выборов не установлены в Волынском, Киевском, Одесском и Черновицком областных советах, в советы многих городов и объединенных территориальных громад. "Это делается сознательно для переписывания протоколов и фальсификации результатов выборов", - отметил Турчинов.

Политик напомнил, что в соответствии с Избирательным кодексом Украины (ст. 205), "когда территориальные избирательные комиссии не смогли до 6 ноября подсчитать результаты, их функцию должна выполнять ЦИК. Но ЦИК игнорирует закон ".

"Грубое нарушение Избирательного кодекса гласит, что Центральная избирательная комиссия, сформированная парламентским монобильшиством "Слуг народа", не способна руководить избирательным процессом и выполнять свои функции и фактически под влиянием действующей власти прикрывает преступное фальсифицирование результатов выборов", - отметил Турчинов.

Теги: #работа #мнение #цик
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:49 09.11.2020
Назначенная монобольшинством Зеленского ЦИК не может руководить избирательным процессом и выполнять функции – Турчинов

Назначенная монобольшинством Зеленского ЦИК не может руководить избирательным процессом и выполнять функции – Турчинов

19:36 09.11.2020
Центризбиркому осталось получить около 9% данных по выборам голов в Украине

Центризбиркому осталось получить около 9% данных по выборам голов в Украине

19:34 09.11.2020
Центризбиркому осталось получить около 9% данных по выборам голов в Украине

Центризбиркому осталось получить около 9% данных по выборам голов в Украине

19:33 09.11.2020
Нардепом на промежуточных выборах в округе №208 избран Анатолий Гунько - ЦИК

Нардепом на промежуточных выборах в округе №208 избран Анатолий Гунько - ЦИК

19:32 09.11.2020
Центризбиркому осталось получить около 9% данных по выборам голов в Украине

Центризбиркому осталось получить около 9% данных по выборам голов в Украине

19:29 09.11.2020
Нардепом на промежуточных выборах в округе №208 избран Анатолий Гунько - ЦИК

Нардепом на промежуточных выборах в округе №208 избран Анатолий Гунько - ЦИК

21:05 08.11.2020
В МВД Грузии заявляют, что полиция применила силу против протестующих у здания ЦИК в Тбилиси

В МВД Грузии заявляют, что полиция применила силу против протестующих у здания ЦИК в Тбилиси

17:34 08.11.2020
Центризбиркому осталось получить около 20% данных по выборам голов в Украине

Центризбиркому осталось получить около 20% данных по выборам голов в Украине

18:57 07.11.2020
ЦИК обнародовала данные о победителях на выборах голов в 75% населенных пунктов Украины

ЦИК обнародовала данные о победителях на выборах голов в 75% населенных пунктов Украины

18:21 07.11.2020
ЦИК просит власти должным образом обеспечить противоэпидемические мероприятия во втором туре местных выборов

ЦИК просит власти должным образом обеспечить противоэпидемические мероприятия во втором туре местных выборов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина выполнила договоренности по открытию двух новых КПВВ на Донбассе и ожидает таких же шагов со стороны РФ

Глава Минфина Марченко заболел COVID-19

Российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня с начала суток – штаб ООС

Глава Офиса президента Украины Ермак заболел COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский заболел COVID-19, сообщает Офис президента Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд арестовал подозреваемого в убийстве двух и ранении 8 жителей Кривого Рога - полиция

Генсек ООН поздравил Байдена с избранием президентом США

Дуда пожелал Зеленскому скорейшего выздоровления от COVID-19

В Минобороны опровергли слухи о том, что Таран заболел COVID-19

На должность ректора КНУ им. Шевченко претендует 10 кандидатов

Азербайджан случайно сбил российский вертолет над Арменией, готов заплатить компенсацию - МИД

Украина выполнила договоренности по открытию двух новых КПВВ на Донбассе и ожидает таких же шагов со стороны РФ

На должность ректора КНУ им. Шевченко претендует 10 кандидатов

Российский вертолет сбит в Армении недалеко от границы с Азербайджаном, двое военнослужащих РФ погибли

Российский вертолет сбит в Армении недалеко от границы с Азербайджаном, двое военнослужащих РФ погибли

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА