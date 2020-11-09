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19:14 09.11.2020

Российский вертолет сбит в Армении недалеко от границы с Азербайджаном, двое военнослужащих РФ погибли

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Российский вертолет сбит в Армении недалеко от границы с Азербайджаном, двое военнослужащих РФ погибли

Двое российских военнослужащих погибли, еще один получил ранения после обстрела российского ударного вертолета Ми-24 в Армении недалеко от границы с Азербайджаном, сообщили в Минобороны РФ.

Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из переносного зенитного ракетного комплекса, заявили в Минобороны РФ.

"В результате попадания ракеты вертолет потерял управление и упал в горной местности на территории Армении. Два члена экипажа погибли, один эвакуирован с травмами средней тяжести на аэродром базирования", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Инцидент произошел 9 ноября около 17:30 МСК. Вертолет сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы по территории Армения в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Азербайджан), сообщили в Минобороны РФ.

Теги: #армения #россия #вертолет
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