Президент Азербайджана объявил о взятии под контроль еще 48 населенных пунктов в Карабахе

Азербайджанская армия заняла еще 48 населенных пунктов в Нагорном Карабахе, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Азербайджанская армия освободила от оккупации 8 сел Ходжавендского, 3 села Ходжалинского, 10 сел Физулинского, 3 села, один поселок и 8 высот Зангиланского района, 8 сел Джебралильского, 12 сел Губадлинского и 3 села Лачинского района", - написал глава Азербайджана в твиттере.

Через Лачинский район проходит одноименный горный коридор, связывающий самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику (НКР) с Арменией.

Между тем Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении двух ЗРК противника на Ходжавендском направлении.

Как говорится в сообщениях ведомства, были уничтожены ЗРК "Тор-М2КМ" и ЗРК "Оса".

По данным Баку, всего ВС Азербайджана с 27 сентября взяли под контроль около 300 населенных пунктов в Карабахе, включая города Шуша, Джабраил, Физули, Зангилан и Губадлы.