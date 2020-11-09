Все задержанные участники ДРГ "Бергмана" понесут справедливое наказание

Служба безопасности Украины задержала всех участников диверсионной группы "Бергмана", причастной к подрыву мостов на Донбассе, а остальные злоумышленники – ликвидированы.

"Оперативники и следователи спецслужбы задокументировали, что летом 2014г главари так называемой "Армии Юго-востока" создали ряд диверсионных групп. По заданию кураторов, ДРГ должны были похитить с промышленных предприятий Луганщины военные средства поражения и организовать схроны в тылу украинских военных для других диверсантов", - говорится в сообщении пресс-центра СБУ в понедельник.

СБ Украины установила, что активной была террористическая группа, во главе с Валерием Бергманом с позывным "Немец". Она состояла из 8 человек - преимущественно местных жителей.

Координацию группы осуществлял главарь так называемого "донского казачества", который сейчас является "командиром 6-го Отдельного гвардейского мотострелкового казачьего полка им. Платова 2 Армейского корпуса Народной милиции ЛНР ". За три месяца в 2014 году группа "Немца" подорвала 5 мостов на Донбассе и заминировала еще четыре.

СБУ установила всех участников террористической группировки. "Мы имели исчерпывающую информацию и подробно спланировали операцию, чтобы ни один из них не избежал наказания. Нам это удалось", - отмечают в Службе.

Правоохранители задержали Бергмана во время спецоперации СБУ и Нацполиции в сентябре 2019г вблизи Лисичанска (Луганская обл.). В течение 5-ти лет он скрывался в лесах и на заброшенных дачах на подконтрольной украинской власти территории. После задержания диверсант признал свою вину, дал подробную информацию о расположении схронов с взрывчаткой и средствами поражения, которые предназначались для диверсантов, и сведения относительно других участников террористической группы.

Из схронов "группы Бергмана" правоохранители изъяли более 5 килограммов тротила, самодельное взрывное устройство с взрывчаткой в почти 2 кг в тротиловом эквиваленте, артиллерийский снаряд 152 мм, автомат АК-74, 10 гранат, пистолет марки "Star model B", почти 250 патронов разного калибра и 3 универсальных запала к гранатам УЗРГМ.

"В течение 2019-2020 годов оперативники спецслужбы задержали восемь активных участников группы "Бергмана". Последним украинскому правосудию передан диверсанта, который шесть лет скрывался в России, и был задержан после въезда в Украину. "Лишь двое ликвидированных диверсантов избежали уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Источник:

https://ssu.gov.ua/novyny/usi-uchasnyky-dyversiinoi-hrupy-berhmana-terorystychnoi-orhanizatsii-lnr-zatrymani-sbu-ponesut-spravedlyve-pokarannia