События

19:10 09.11.2020

Все задержанные участники ДРГ "Бергмана" понесут справедливое наказание

2 мин читать
Все задержанные участники ДРГ "Бергмана" понесут справедливое наказание

Служба безопасности Украины задержала всех участников диверсионной группы "Бергмана", причастной к подрыву мостов на Донбассе, а остальные злоумышленники – ликвидированы.

"Оперативники и следователи спецслужбы задокументировали, что летом 2014г главари так называемой "Армии Юго-востока" создали ряд диверсионных групп. По заданию кураторов, ДРГ должны были похитить с промышленных предприятий Луганщины военные средства поражения и организовать схроны в тылу украинских военных для других диверсантов", - говорится в сообщении пресс-центра СБУ в понедельник.

СБ Украины установила, что активной была террористическая группа, во главе с Валерием Бергманом с позывным "Немец". Она состояла из 8 человек - преимущественно местных жителей.

Координацию группы осуществлял главарь так называемого "донского казачества", который сейчас является "командиром 6-го Отдельного гвардейского мотострелкового казачьего полка им. Платова 2 Армейского корпуса Народной милиции ЛНР ". За три месяца в 2014 году группа "Немца" подорвала 5 мостов на Донбассе и заминировала еще четыре.

СБУ установила всех участников террористической группировки. "Мы имели исчерпывающую информацию и подробно спланировали операцию, чтобы ни один из них не избежал наказания. Нам это удалось", - отмечают в Службе.

Правоохранители задержали Бергмана во время спецоперации СБУ и Нацполиции в сентябре 2019г вблизи Лисичанска (Луганская обл.). В течение 5-ти лет он скрывался в лесах и на заброшенных дачах на подконтрольной украинской власти территории. После задержания диверсант признал свою вину, дал подробную информацию о расположении схронов с взрывчаткой и средствами поражения, которые предназначались для диверсантов, и сведения относительно других участников террористической группы.

Из схронов "группы Бергмана" правоохранители изъяли более 5 килограммов тротила, самодельное взрывное устройство с взрывчаткой в почти 2 кг в тротиловом эквиваленте, артиллерийский снаряд 152 мм, автомат АК-74, 10 гранат, пистолет марки "Star model B", почти 250 патронов разного калибра и 3 универсальных запала к гранатам УЗРГМ.

"В течение 2019-2020 годов оперативники спецслужбы задержали восемь активных участников группы "Бергмана". Последним украинскому правосудию передан диверсанта, который шесть лет скрывался в России, и был задержан после въезда в Украину. "Лишь двое ликвидированных диверсантов избежали уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Источник:

https://ssu.gov.ua/novyny/usi-uchasnyky-dyversiinoi-hrupy-berhmana-terorystychnoi-orhanizatsii-lnr-zatrymani-sbu-ponesut-spravedlyve-pokarannia

Теги: #дрг #лнр #задержание
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:13 09.11.2020
На админгранице с Крымом задержан украинец, который подозревается в государственной измене и содействии оккупантам во время обысков по делам "Хизб ут-Тахрир"

На админгранице с Крымом задержан украинец, который подозревается в государственной измене и содействии оккупантам во время обысков по делам "Хизб ут-Тахрир"

16:31 05.11.2020
СБУ задержала подрывника мостов на Донбассе, ранее скрывавшегося в России

СБУ задержала подрывника мостов на Донбассе, ранее скрывавшегося в России

04:43 03.11.2020
На Киевщине задержан "вор в законе" по кличке "Магало"

На Киевщине задержан "вор в законе" по кличке "Магало"

19:09 02.11.2020
В Минске задержали администратора телеграм-чата, призывавшего к блокировке дорог

В Минске задержали администратора телеграм-чата, призывавшего к блокировке дорог

02:27 31.10.2020
Харьковская полиция задержала находившегося в розыске за мошенничество на более 1,5 млн грн

Харьковская полиция задержала находившегося в розыске за мошенничество на более 1,5 млн грн

13:37 26.10.2020
Контрразведка СБУ задержала на Донбассе находившегося в розыске боевика

Контрразведка СБУ задержала на Донбассе находившегося в розыске боевика

20:53 24.10.2020
В Одессе задержали 4 граждан Израиля с более 120 кг южноамериканского кокаина – пограничники

В Одессе задержали 4 граждан Израиля с более 120 кг южноамериканского кокаина – пограничники

16:47 23.10.2020
Прикордонники затримали громадянина України, який повертався з РФ із друкованою продукцією "ЛНР"

Прикордонники затримали громадянина України, який повертався з РФ із друкованою продукцією "ЛНР"

15:37 23.10.2020
Пограничники задержали гражданина Украины, возвращавшегося из РФ с печатной продукцией "ЛНР"

Пограничники задержали гражданина Украины, возвращавшегося из РФ с печатной продукцией "ЛНР"

19:29 15.10.2020
В Одессе задержали участника ИГИЛ, которого разыскивал Интерпол

В Одессе задержали участника ИГИЛ, которого разыскивал Интерпол

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина выполнила договоренности по открытию двух новых КПВВ на Донбассе и ожидает таких же шагов со стороны РФ

Глава Минфина Марченко заболел COVID-19

Российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня с начала суток – штаб ООС

Глава Офиса президента Украины Ермак заболел COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский заболел COVID-19, сообщает Офис президента Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд арестовал подозреваемого в убийстве двух и ранении 8 жителей Кривого Рога - полиция

Генсек ООН поздравил Байдена с избранием президентом США

Дуда пожелал Зеленскому скорейшего выздоровления от COVID-19

В Минобороны опровергли слухи о том, что Таран заболел COVID-19

На должность ректора КНУ им. Шевченко претендует 10 кандидатов

Азербайджан случайно сбил российский вертолет над Арменией, готов заплатить компенсацию - МИД

Центризбиркому осталось получить около 9% данных по выборам голов в Украине

Украина выполнила договоренности по открытию двух новых КПВВ на Донбассе и ожидает таких же шагов со стороны РФ

Нардепом на промежуточных выборах в округе №208 избран Анатолий Гунько - ЦИК

На должность ректора КНУ им. Шевченко претендует 10 кандидатов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА