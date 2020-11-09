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19:08 09.11.2020

В октябре к ИВЛ были подключены более 4 тыс. пациентов с COVID-19

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В октябре к ИВЛ были подключены более 4 тыс. пациентов с COVID-19

В течение октября в отделениях интенсивной терапии лечились 9,5 тыс. пациентов, госпитализированных с COVID-19, из них к ИВЛ было подключено более 4 тыс. пациентов.

Как сообщает Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ), в октябре количество пациентов, госпитализированных с COVID-19, по сравнению с сентябрем выросло почти на 80% - в октябре госпитализировано 51,082 тыс. пациентов с COVID-19.

В целом в течение октября было выявлено более 180 тыс. новых случаев COVID-19, что в два раза больше, чем в сентябре.

При этом в НСЗУ отмечают, что доля госпитализированных пациентов, нуждающихся в помощи в условиях интенсивной терапии, остается стабильной и составляет около 17%.

Теги: #нсзу #ивл
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