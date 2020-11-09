На данный момент у Шмыгаля нет симптомов болезни, но в ближайшее время он сдаст тест на COVID-19

В правительстве заявляют, что у премьер-министра Дениса Шмыгаля симптомов заболевания коронавирусом нет, он находится на работе, но в ближайшее время сдаст тест на COVID-19.

«На данный момент премьер работает, симптомов болезни нет. Но в свете последних новостей, он в ближайшее время сдаст тест, так как в пятницу все были на презентации Экономического аудита страны», - сказали агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе правительства в понедельник вечером.

Ранее в понедельник стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и министр финансов Сергей Марченко заболел COVID-19.