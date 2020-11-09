События

18:35 09.11.2020

Суд взял под стражу гражданина Египта, сбившего трех человек на островке безопасности в центре Харькова

1 мин читать
Суд взял под стражу гражданина Египта, сбившего трех человек на островке безопасности в центре Харькова

Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения гражданину Египта, который сбил трех человек на островке безопасности на перекрестке проспекта Науки и ул.Космическая.

"Применить... меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в определении, оглашенном в понедельник вечером следственным судьей Константином Садовским.

Суд также установил возможность внесения залога в сумме 10 млн.510 тыс.грн.

Прокуратура ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Защита просила отпустить подозреваемого под ночной домашний арест. Сам подозреваемый через переводчика заявил, что признает свою вину, раскаивается и приносит извинения пострадавшим, однако, по его словам, машина вылетела на островок безопасности, поскольку его "подрезал" водитель другой машины.

На определение следственного судьи в течение 5 дней. может быть подана апелляция.

Как сообщалось, 7 ноября на перекрестке проспекта Науки и ул.Космическая автомобиль Volkswagen, за рулем которого находился гражданин Египта, вылетел на островок безопасности, где стояли люди. В результате ДТП трое из них (мужчина, женщина и 10-летний мальчик) были доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на врачей, по состоянию на утро понедельника двое пострадавших (женщина и ребенок) были в реанимации.

Теги: #дтп #суд #харьков #иностранец
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:10 09.11.2020
Кивалов обжалует решение Малиновской ТИК по голосованию на выборах мэра Одессы и горсовета

Кивалов обжалует решение Малиновской ТИК по голосованию на выборах мэра Одессы и горсовета

12:37 09.11.2020
"Слуга народа" обжалует в суде результаты выборов во Львовский горсовет

"Слуга народа" обжалует в суде результаты выборов во Львовский горсовет

10:07 09.11.2020
В Херсонской области перевернулся рейсовый автобус: два человека погибли, 10 пострадали

В Херсонской области перевернулся рейсовый автобус: два человека погибли, 10 пострадали

09:22 09.11.2020
Обвинительный акт в отношении Омеляна по делу об уменьшении портовых сборов направлен в суд - САП

Обвинительный акт в отношении Омеляна по делу об уменьшении портовых сборов направлен в суд - САП

07:15 09.11.2020
Водителю, спровоцировавшему ДТП в центре Харькова сообщили о подозрении – Нацполиция

Водителю, спровоцировавшему ДТП в центре Харькова сообщили о подозрении – Нацполиция

19:56 07.11.2020
В центре Харькова иностранец сбил на "островке безопасности" трех человек, в том числе 9-летнего мальчика

В центре Харькова иностранец сбил на "островке безопасности" трех человек, в том числе 9-летнего мальчика

19:38 07.11.2020
Трамп с понедельника будет через суд добиваться честного подсчета голосов на выборах - заявление

Трамп с понедельника будет через суд добиваться честного подсчета голосов на выборах - заявление

05:01 07.11.2020
Замдиректора департамента Харьковского горсовета подозревается в присвоении средств, предназначавшихся на ремонт многоэтажек – прокуратура

Замдиректора департамента Харьковского горсовета подозревается в присвоении средств, предназначавшихся на ремонт многоэтажек – прокуратура

01:03 07.11.2020
Аваков: Маркиву предлагали признать вину, но он отказался

Аваков: Маркиву предлагали признать вину, но он отказался

22:21 06.11.2020
Суд по иску администрации КЖРК к протестовавшим горнякам продолжится 18 ноября – Волынец

Суд по иску администрации КЖРК к протестовавшим горнякам продолжится 18 ноября – Волынец

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава Минфина Марченко заболел COVID-19

Российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня с начала суток – штаб ООС

Глава Офиса президента Украины Ермак заболел COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский заболел COVID-19, сообщает Офис президента Украины

Минкультуры не поддерживает введение «карантина выходного дня» - Ткаченко

ПОСЛЕДНЕЕ

На данный момент у Шмыгаля нет симптомов болезни, но в ближайшее время он сдаст тест на COVID-19

Глава Минфина Марченко заболел COVID-19

Мэр Николаева Сенкевича заболел COVID-19

Российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня с начала суток – штаб ООС

Глава Офиса президента Украины Ермак заболел COVID-19

Армянский премьер заявил о продолжении боев за карабахский Шуши

Президент Украины Владимир Зеленский заболел COVID-19, сообщает Офис президента Украины

МАУ с 17 декабря начнет полеты в лондонский "Хитроу"

Минкультуры не поддерживает введение «карантина выходного дня» - Ткаченко

Премиум-гостиницы в украинских Карпатах требуют наличие отрицательного теста на COVID-19 при заезде

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА