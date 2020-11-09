Суд взял под стражу гражданина Египта, сбившего трех человек на островке безопасности в центре Харькова

Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения гражданину Египта, который сбил трех человек на островке безопасности на перекрестке проспекта Науки и ул.Космическая.

"Применить... меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в определении, оглашенном в понедельник вечером следственным судьей Константином Садовским.

Суд также установил возможность внесения залога в сумме 10 млн.510 тыс.грн.

Прокуратура ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Защита просила отпустить подозреваемого под ночной домашний арест. Сам подозреваемый через переводчика заявил, что признает свою вину, раскаивается и приносит извинения пострадавшим, однако, по его словам, машина вылетела на островок безопасности, поскольку его "подрезал" водитель другой машины.

На определение следственного судьи в течение 5 дней. может быть подана апелляция.

Как сообщалось, 7 ноября на перекрестке проспекта Науки и ул.Космическая автомобиль Volkswagen, за рулем которого находился гражданин Египта, вылетел на островок безопасности, где стояли люди. В результате ДТП трое из них (мужчина, женщина и 10-летний мальчик) были доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на врачей, по состоянию на утро понедельника двое пострадавших (женщина и ребенок) были в реанимации.