Глава Минфина Марченко заболел COVID-19

Глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко заболел COVID-19, в связи с чем отправился на больничный, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе министерства.

"Сейчас министр финансов Сергей Марченко находится на больничном из-за COVID-19. На этот период исполнение обязанностей министра возложено на его первого заместителя Дениса Улютина", - сообщили в пресс-службе.

Как добавили в Минфине, Марченко в дистанционном режиме будет присоединяться к рабочим процессам и управлению ведомством.

Ранее о заболевании главы Минфина COVID-19 сообщила народный депутат Ирина Верещук ("Слуга народа").