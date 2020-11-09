Мэр Николаева Сенкевича заболел COVID-19

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что заразился коронавирусом и вынужден уйти на самоизоляцию.

"Друзья, у меня тут возникла небольшая несвоевременная проблема - у меня обнаружили COVID-19 и небольшую "пневмонийку". Вынужден уйти на самоизоляцию", - написал Сенкевич на странице в Facebook.

Он добавил, что работа не останавливается, отметив, что запуск отопления в дома Николаева в самом разгаре.

"Прошу всех, у кого возникли проблемы с отоплением - сообщать мне в личные сообщения на публичную страницу. Будем оперативно решать эти вопросы, а я немного поработаю дистанционно", - подытожил он.

Как сообщалось, по состоянию на 10:00 9 ноября в Николаевской области зарегистрировано 207 новых случаев COVID-19. Выздоровели больных за сутки – 117, умерли за сутки – 7 человек.