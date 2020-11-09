События

18:18 09.11.2020

Российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня с начала суток – штаб ООС

1 мин читать
Российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня с начала суток – штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток, 9 ноября, в полосах ответственности наших бригад выстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим прекращения огня вдоль линии разграничения сохраняется в полной мере", - говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук.

Так, обстановка в районе проведения операции остается стабильной и контролируемой подразделениями Объединенных сил.

 

Теги: #всу #оос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:18 09.11.2020
В ВСУ за сутки выявлены 68 новых случаев COVID-19

В ВСУ за сутки выявлены 68 новых случаев COVID-19

09:46 09.11.2020
Все КПВВ в зоне проведения ООС возобновят работу с 10 ноября

Все КПВВ в зоне проведения ООС возобновят работу с 10 ноября

07:16 09.11.2020
Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

18:28 08.11.2020
Российские наемники не открывали огонь на Донбассе в воскресенье

Российские наемники не открывали огонь на Донбассе в воскресенье

07:30 08.11.2020
Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военные не пострадали

Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военные не пострадали

07:30 08.11.2020
Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военные не пострадали

Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военные не пострадали

17:30 07.11.2020
С начала суток в зоне проведения ООС на Донбассе режим тишины не нарушался – штаб ООС

С начала суток в зоне проведения ООС на Донбассе режим тишины не нарушался – штаб ООС

15:15 07.11.2020
Украинская делегация в ТКГ ожидает от российской стороны выполнения их части договоренностей по урегулированию на Донбассе

Украинская делегация в ТКГ ожидает от российской стороны выполнения их части договоренностей по урегулированию на Донбассе

12:41 07.11.2020
В ВСУ за сутки выявлены 216 новых случаев COVID-19 – командование Медсил

В ВСУ за сутки выявлены 216 новых случаев COVID-19 – командование Медсил

07:27 07.11.2020
Российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава Минфина Марченко заболел COVID-19

Глава Офиса президента Украины Ермак заболел COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский заболел COVID-19, сообщает Офис президента Украины

Минкультуры не поддерживает введение «карантина выходного дня» - Ткаченко

КС отложил рассмотрение по толкованию о земле из-за отсутствия кворума

ПОСЛЕДНЕЕ

На данный момент у Шмыгаля нет симптомов болезни, но в ближайшее время он сдаст тест на COVID-19

Суд взял под стражу гражданина Египта, сбившего трех человек на островке безопасности в центре Харькова

Глава Минфина Марченко заболел COVID-19

Мэр Николаева Сенкевича заболел COVID-19

Глава Офиса президента Украины Ермак заболел COVID-19

Армянский премьер заявил о продолжении боев за карабахский Шуши

Президент Украины Владимир Зеленский заболел COVID-19, сообщает Офис президента Украины

МАУ с 17 декабря начнет полеты в лондонский "Хитроу"

Минкультуры не поддерживает введение «карантина выходного дня» - Ткаченко

Премиум-гостиницы в украинских Карпатах требуют наличие отрицательного теста на COVID-19 при заезде

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА