Российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня с начала суток – штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток, 9 ноября, в полосах ответственности наших бригад выстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим прекращения огня вдоль линии разграничения сохраняется в полной мере", - говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук.

Так, обстановка в районе проведения операции остается стабильной и контролируемой подразделениями Объединенных сил.