Глава Офиса президента Украины Ермак заболел COVID-19

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что заразился коронавирусом, и будет находиться на самоизоляции.

"Под конец рабочего дня получил слишком "положительные" новости: у меня положительный тест на коронавирус, но чувствую себя нормально", - написал Ермак на странице в Facebook.

Ермак также отметил, что на текущей неделе запланирована видео-встреча советников лидеров "нормандского формата", поэтому он будет работать в обычном режиме на самоизоляции.

"Хотя и буду на самоизоляции, но работать планирую в обычном режиме, не замедляя темпы. Если переговоры на этой неделе не состоятся - точно не по моей вине. Друзья, призываю всех: не допускайте небрежного отношения к карантинным правилам", - добавил Ермак.

Он также призвал соблюдать дистанцию и сохранять спокойствие.

"Жизнь слишком интересная, чтобы терять время на болезни и плохое настроение", - подытожил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заболел COVID-19.

"Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные меры, я тоже получил положительный результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать. Большинство преодолевает COVID19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо!", - написал Зеленский на странице в Twitter.