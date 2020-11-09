Армянский премьер заявил о продолжении боев за карабахский Шуши

Боевые действия за один из ключевых в Карабахе городов Шуши продолжаются, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Бои за город Шуши продолжаются", - написал Пашинян в фейсбуке.

Со своей стороны, президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Араик Арутюнян сообщил о продолжении боевых действий в зоне конфликта, однако не прокомментировал информацию о переходе города Шуши под контроль азербайджанской стороны.

"Боевые действия по всему периметру республики продолжаются. Армия обороны НКР и ополченцы твердо стоят на родной земле, и мы будем сражаться против врага до конца. Наша сплоченная борьба может изменить ситуацию, и мы сможем выбросить врага из Арцаха", - написал Арутюнян в фейсбуке.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Ваграм Погосян сообщил, что армия обороны НКР утратила контроль над ключевым городом Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

О взятии города Шуша (арм. Шуши) президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил накануне. В ответ на это представитель Минобороны Армении Ованнисян заявлял, что исход боев за Шуши станет ясен в понедельник.

Шуши является одним из ключевых городов Карабаха, расположен в 11 км от столицы самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Степанакерта.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября.