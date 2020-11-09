События

17:36 09.11.2020

Армянский премьер заявил о продолжении боев за карабахский Шуши

1 мин читать
Армянский премьер заявил о продолжении боев за карабахский Шуши

Боевые действия за один из ключевых в Карабахе городов Шуши продолжаются, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Бои за город Шуши продолжаются", - написал Пашинян в фейсбуке.

Со своей стороны, президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Араик Арутюнян сообщил о продолжении боевых действий в зоне конфликта, однако не прокомментировал информацию о переходе города Шуши под контроль азербайджанской стороны.

"Боевые действия по всему периметру республики продолжаются. Армия обороны НКР и ополченцы твердо стоят на родной земле, и мы будем сражаться против врага до конца. Наша сплоченная борьба может изменить ситуацию, и мы сможем выбросить врага из Арцаха", - написал Арутюнян в фейсбуке.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Ваграм Погосян сообщил, что армия обороны НКР утратила контроль над ключевым городом Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

О взятии города Шуша (арм. Шуши) президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил накануне. В ответ на это представитель Минобороны Армении Ованнисян заявлял, что исход боев за Шуши станет ясен в понедельник.

Шуши является одним из ключевых городов Карабаха, расположен в 11 км от столицы самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Степанакерта.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября.

Теги: #армения #карабах
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:53 08.11.2020
Эрдоган поздравил Азербайджан с "освобождением Шуши"

Эрдоган поздравил Азербайджан с "освобождением Шуши"

12:39 08.11.2020
В Ереване не подтверждают заявление Алиева о том, что азербайджанские войска контролируют карабахский город Шуши

В Ереване не подтверждают заявление Алиева о том, что азербайджанские войска контролируют карабахский город Шуши

12:39 08.11.2020
Алиев объявил о взятии войсками Азербайджана ключевого карабахского города Шуша

Алиев объявил о взятии войсками Азербайджана ключевого карабахского города Шуша

14:29 07.11.2020
Нацполиция возьмет под охрану официальные представительства Азербайджана и Армении в Украине – Клименко

Нацполиция возьмет под охрану официальные представительства Азербайджана и Армении в Украине – Клименко

11:42 03.11.2020
Зеленский ответил на обвинения режиссера Андреасяна в якобы поставках фосфорных бомб Азербайджану: Украина не поддерживает войны, в отличие от другой известной страны

Зеленский ответил на обвинения режиссера Андреасяна в якобы поставках фосфорных бомб Азербайджану: Украина не поддерживает войны, в отличие от другой известной страны

09:34 03.11.2020
Атаки на гражданские районы в Карабахе могут приравнять к военным преступлениям - ООН

Атаки на гражданские районы в Карабахе могут приравнять к военным преступлениям - ООН

11:16 31.10.2020
Азербайджан не видит оснований для вовлечения третьих стран в конфликт в Карабахе - Алиев

Азербайджан не видит оснований для вовлечения третьих стран в конфликт в Карабахе - Алиев

11:13 31.10.2020
Москва окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения в Карабахе будут перенесены на территорию Армении - МИД РФ

Москва окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения в Карабахе будут перенесены на территорию Армении - МИД РФ

09:32 31.10.2020
В Армении за сутки 2 тыс. 381 заражение коронавирусом, скончались 50 человек

В Армении за сутки 2 тыс. 381 заражение коронавирусом, скончались 50 человек

08:16 31.10.2020
Пашинян просит Путина начать консультации об оказании помощи по обеспечению безопасности

Пашинян просит Путина начать консультации об оказании помощи по обеспечению безопасности

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава Минфина Марченко заболел COVID-19

Российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня с начала суток – штаб ООС

Глава Офиса президента Украины Ермак заболел COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский заболел COVID-19, сообщает Офис президента Украины

Минкультуры не поддерживает введение «карантина выходного дня» - Ткаченко

ПОСЛЕДНЕЕ

На данный момент у Шмыгаля нет симптомов болезни, но в ближайшее время он сдаст тест на COVID-19

Суд взял под стражу гражданина Египта, сбившего трех человек на островке безопасности в центре Харькова

Глава Минфина Марченко заболел COVID-19

Мэр Николаева Сенкевича заболел COVID-19

Российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня с начала суток – штаб ООС

Глава Офиса президента Украины Ермак заболел COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский заболел COVID-19, сообщает Офис президента Украины

МАУ с 17 декабря начнет полеты в лондонский "Хитроу"

Минкультуры не поддерживает введение «карантина выходного дня» - Ткаченко

Премиум-гостиницы в украинских Карпатах требуют наличие отрицательного теста на COVID-19 при заезде

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА