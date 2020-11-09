Минкультуры не поддерживает введение «карантина выходного дня» - Ткаченко

Министерство культуры и информационной политики не поддерживает введение «карантина выходного дня».

«Учитывая то, какие последствия для сферы культуры, креативных индустрий может привести карантин выходного дня, Минкультуры не поддерживает эту инициативу. Сотни тысяч работников в Украине могут остаться без работы. То есть речь идет о жизни и существования людей», - говорится в заявлении министерства, которое опубликовал министр культуры Александр Ткаченко в Телеграм-канале.

По его мнению, отдельным вопросом является, выдержит ли экономика Украины, если свою работу приостановит сфера культуры, которая генерирует от 2 до 4% ВВП.

«И это мы говорим в разрезе сферы культуры, хотя следует помнить, что в целом аналогичные риски и для микро, малого и среднего бизнеса», - добавил он.

По мнению министерства, учреждения культуры - не эпицентр для распространения вируса, а контролировать соблюдение карантина в учреждениях культуры едва ли не самое простое: поток людей регулируется, рассадка определяется, то, чтобы посетители находились в масках и температурный скрингинг - постоянно отслеживается, дезинфицирующие средства всегда в доступе.

«Поэтому закрывать сферу, которая фактически является образцом для многих отраслей по выполнению санэпидемтребований Минздрава, - решение, которое приведет к финансовым потерям в бюджете Украины. Запрет на работу в выходные дни для учреждений культуры и креативных индустрий приведет к уменьшению и без того критических доходов еще дополнительно на 50% и более», - считают в ведомстве.