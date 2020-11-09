События

15:46 09.11.2020

За обстрелом Почетного консульства Азербайджана в Харькове могут стоять третьи страны – СБУ

2 мин читать
За обстрелом Почетного консульства Азербайджана в Харькове могут стоять третьи страны – СБУ

Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области рассматривает версию причастности третьих стран к обстрелу здания Почетного консульства Азербайджана в ночь на 7 ноября с целью раскачивания ситуации в Харьковской области и в Украине в целом.

"Рассматриваются версии о вмешательстве "третьих" сил в раскачивание ситуации в Украине и Харьковском регионе, как элементе "гибридной войны", так и о создании комфортных условий для дипломатов "третьих" стран в их деятельности, связанной с ситуацией в Нагорном Карабахе.", - говорится в заявлении начальника облуправления СБУ, опубликованном начальником пресс-центра Владиславом Абдулой на его странице в Facebook.

В документе отмечается, что представители армянской и азербайджанской диаспор, проживающие на территории области, не заинтересованы в создании здесь конфликтной ситуации, однако в странах, где компактно проживают выходцы из Армении и Азербайджана, происходят такие случаи.

"После анализа ситуации констатируем, что подобные случаи происходят в странах, где компактно проживают выходцы из Армении и Азербайджана, и именно медиаресурсы "третьих" стран распространяют эту информацию", - говорится в заявлении.

Областное управление СБУ просит помочь установить причастных к нападению на Почетное консульство Азербайджанской республики в Харькове. "Особенно просим обращаться людей, осуществлявших въезд на территорию Украины через пункт пропуска "Гоптовка" 5-6 ноября 2020 года и на выезд 7 ноября 2020 года. По характерным особенностям: один из двух преступников профессионально занимался боксом, кикбоксингом или тайским боксом... Телефон для сообщений: +38-066-697-60-92 ("WhatsApp" и "Telegram"), (057) 700-34-50. Анонимность и безопасность гарантируем", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, в ночь на 7 ноября неизвестные обстреляли окно и входную дверь здания Почетного консульства Азербайджанской Республики в Харькове. В результате происшествия никто не пострадал. Полиция начала уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

 

Теги: #сбу #обстрел #консульство #азербайджан
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:20 09.11.2020
Группа чиновников в Сумской области организовали схему незаконной вырубки леса - СБУ

Группа чиновников в Сумской области организовали схему незаконной вырубки леса - СБУ

14:53 08.11.2020
Эрдоган поздравил Азербайджан с "освобождением Шуши"

Эрдоган поздравил Азербайджан с "освобождением Шуши"

12:39 08.11.2020
В Ереване не подтверждают заявление Алиева о том, что азербайджанские войска контролируют карабахский город Шуши

В Ереване не подтверждают заявление Алиева о том, что азербайджанские войска контролируют карабахский город Шуши

12:39 08.11.2020
Алиев объявил о взятии войсками Азербайджана ключевого карабахского города Шуша

Алиев объявил о взятии войсками Азербайджана ключевого карабахского города Шуша

14:29 07.11.2020
Нацполиция возьмет под охрану официальные представительства Азербайджана и Армении в Украине – Клименко

Нацполиция возьмет под охрану официальные представительства Азербайджана и Армении в Украине – Клименко

13:21 07.11.2020
СБУ расследует действия Шария по признакам посягательства на территориальную целостность Украины – депутат

СБУ расследует действия Шария по признакам посягательства на территориальную целостность Украины – депутат

16:31 05.11.2020
СБУ задержала подрывника мостов на Донбассе, ранее скрывавшегося в России

СБУ задержала подрывника мостов на Донбассе, ранее скрывавшегося в России

17:16 03.11.2020
СБУ блокировала масштабную схему незаконной легализации иностранцев в Украине для переправки в страны ЕС

СБУ блокировала масштабную схему незаконной легализации иностранцев в Украине для переправки в страны ЕС

14:13 03.11.2020
Работники украинского авиазавода пытались продать в Россию комплектующие для вертолета на $1 млн - СБУ

Работники украинского авиазавода пытались продать в Россию комплектующие для вертолета на $1 млн - СБУ

11:16 31.10.2020
Азербайджан не видит оснований для вовлечения третьих стран в конфликт в Карабахе - Алиев

Азербайджан не видит оснований для вовлечения третьих стран в конфликт в Карабахе - Алиев

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина должна избежать развертывания временных госпиталей – Ляшко

Карантин выходного дня поможет избежать жесткого локдауна - Зеленский

В мире украинским языком владеют от 41 до 45 млн человек, а родным его называют более 37 млн – Кабмин

Зеленский: Буллинг, агрессия, принуждение не способствуют изучению украинского языка

Нардепа Юрчишина из “Голоса” вызвали как свидетеля в ГБР по делу о возможном преступном сговоре судей КС

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина должна избежать развертывания временных госпиталей – Ляшко

Карантин выходного дня поможет избежать жесткого локдауна - Зеленский

Темп распространения коронавируса в мире замедляется после антирекорда в пятницу

В мире украинским языком владеют от 41 до 45 млн человек, а родным его называют более 37 млн – Кабмин

Зеленский: Буллинг, агрессия, принуждение не способствуют изучению украинского языка

На админгранице с Крымом задержан украинец, который подозревается в государственной измене и содействии оккупантам во время обысков по делам "Хизб ут-Тахрир"

ОАЭ подарили Украине почти 240 тыс. экспресс-тестов на COVID-19

В Украине начались учения по кибербезопасности "Bug Bounty" при поддержке CRDF Global – СНБО

Нардепа Юрчишина из “Голоса” вызвали как свидетеля в ГБР по делу о возможном преступном сговоре судей КС

Глава МВД Эстонии подал в отставку из-за выборов в США

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА