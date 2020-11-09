За обстрелом Почетного консульства Азербайджана в Харькове могут стоять третьи страны – СБУ

Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области рассматривает версию причастности третьих стран к обстрелу здания Почетного консульства Азербайджана в ночь на 7 ноября с целью раскачивания ситуации в Харьковской области и в Украине в целом.

"Рассматриваются версии о вмешательстве "третьих" сил в раскачивание ситуации в Украине и Харьковском регионе, как элементе "гибридной войны", так и о создании комфортных условий для дипломатов "третьих" стран в их деятельности, связанной с ситуацией в Нагорном Карабахе.", - говорится в заявлении начальника облуправления СБУ, опубликованном начальником пресс-центра Владиславом Абдулой на его странице в Facebook.

В документе отмечается, что представители армянской и азербайджанской диаспор, проживающие на территории области, не заинтересованы в создании здесь конфликтной ситуации, однако в странах, где компактно проживают выходцы из Армении и Азербайджана, происходят такие случаи.

"После анализа ситуации констатируем, что подобные случаи происходят в странах, где компактно проживают выходцы из Армении и Азербайджана, и именно медиаресурсы "третьих" стран распространяют эту информацию", - говорится в заявлении.

Областное управление СБУ просит помочь установить причастных к нападению на Почетное консульство Азербайджанской республики в Харькове. "Особенно просим обращаться людей, осуществлявших въезд на территорию Украины через пункт пропуска "Гоптовка" 5-6 ноября 2020 года и на выезд 7 ноября 2020 года. По характерным особенностям: один из двух преступников профессионально занимался боксом, кикбоксингом или тайским боксом... Телефон для сообщений: +38-066-697-60-92 ("WhatsApp" и "Telegram"), (057) 700-34-50. Анонимность и безопасность гарантируем", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, в ночь на 7 ноября неизвестные обстреляли окно и входную дверь здания Почетного консульства Азербайджанской Республики в Харькове. В результате происшествия никто не пострадал. Полиция начала уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.