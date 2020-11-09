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15:21 09.11.2020

Украина должна избежать развертывания временных госпиталей – Ляшко

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Украина должна избежать развертывания временных госпиталей – Ляшко

Украина должна избежать развертывания временных госпиталей для пациентов с COVID-19 в приспособленных помещениях, считает заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Призываю всех соблюдать санитарные нормы, носить маски и придерживаться физической дистанции, чтобы в Украине не понадобился третий этап реагирования на эпидемию, чтобы нам не пришлось разворачивать госпитали в приспособленных помещениях", - сказал он на брифинге в понедельник по итогам селекторных совещания с представителями регионов по ситуации

"Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы система здравоохранения не претерпела коллапс. Мы это можем сделать только тогда, когда будем выполнять противоэпидемические нормы. Прошу с пониманием относиться к противоэпидемическим мерам, которые вводит правительство", - призвал Ляшко.

Замминистра напомнил об установленных сейчас двух уровнях эпидемической опасности – оранжевом, действующем на территории всей Украины, и красном, действующем почти в 200 административных единицах.

По его словам, в ближайшее время Кабинет министров примет решение о более жестком "карантине выходного дня".

Как сообщалось, по итогам селекторного совещания с регионами Ляшко сообщил, что украинские клиники с понедельника перестают принимать больных на плановые операции, переходят только на прием ургентных пациентов и лечение пациентов с COVID-19.

Теги: #ляшко #коронавирус #минздрав
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