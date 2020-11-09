События

15:14 09.11.2020

Карантин выходного дня поможет избежать жесткого локдауна - Зеленский

2 мин читать
Карантин выходного дня поможет избежать жесткого локдауна - Зеленский

Режим карантина по выходным дням будет введен в Украине на несколько недель, он поможет избежать увеличения количества больных коронавирусной инфекцией Covid-19 и даст время на расширение медицинской базы, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Временный режим карантина на выходные, примерно на несколько недель, может помочь нам избежать жесткого локдауна. Таким образом, мы избежим большого увеличения больных и успеем подготовить необходимое количество коек", - сказал Зеленский на селекторном совещании с представителями Кабинета министров и правоохранительных органов для контроля ситуации с распространением и предотвращением коронавирусной инфекции.

"Увеличение количества коек, ношение масок и временный карантин выходного дня дадут хороший эффект. Наш сценарий развития эпидемической ситуации в холодное время года будет далеко не самым худшим", - добавил глава государства.

Отмечается, что всего планируется дополнительно обеспечить около 100 тыс. коек.

Кроме того, на совещании президенту доложили, что больницы Национальной академии наук Украины и "Укрзализныци" начали прием ургентных больных без COVID-19, чтобы освободить места для пациентов с коронавирусной инфекцией в перепрофилированных для этого медучреждениях. Это добавило около 5 тыс. коек.

По данным премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, за минувшую неделю пациентов с коронавирусом начали принимать ещё 10 больниц. Количество коек для таких пациентов было увеличено на 4400 мест.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что по сейчас происходит закупка кислородных концентратов и лицензирование компаний, которые производят медицинский кислород. Дополнительно было лицензировано 16 таких предприятий.

Зеленский также поинтересовался работой горячей линии по коронавирусу, запущенной Минздравом Украины. Степанов сообщил, что 53% обратившихся, имели вопросы о семейных врачей. В основном они касались невозможности связаться со своим семейным врачом, того, что человек не имеет семейного врача, невозможности отправить мобильную бригаду. Глава Минздрава заверил, что все обращения тщательно отрабатываются.

 

Теги: #карантин #зеленский #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:21 09.11.2020
Украина должна избежать развертывания временных госпиталей – Ляшко

Украина должна избежать развертывания временных госпиталей – Ляшко

14:58 09.11.2020
Результаты президентского опроса, проведенного 25 октября, вскоре обнародуют – "Слуга народа"

Результаты президентского опроса, проведенного 25 октября, вскоре обнародуют – "Слуга народа"

14:46 09.11.2020
Вакцина компании Pfizer от COVID-19 показала более чем 90%-ную эффективность - производители

Вакцина компании Pfizer от COVID-19 показала более чем 90%-ную эффективность - производители

14:44 09.11.2020
Украинские клиники перестают принимать плановые операции, переходят только на лечение ургентных случаев и пациентов с COVID-19 – Ляшко

Украинские клиники перестают принимать плановые операции, переходят только на лечение ургентных случаев и пациентов с COVID-19 – Ляшко

14:34 09.11.2020
Темп распространения коронавируса в мире замедляется после антирекорда в пятницу

Темп распространения коронавируса в мире замедляется после антирекорда в пятницу

14:13 09.11.2020
Зеленский: Буллинг, агрессия, принуждение не способствуют изучению украинского языка

Зеленский: Буллинг, агрессия, принуждение не способствуют изучению украинского языка

14:12 09.11.2020
ОАЭ подарили Украине почти 240 тыс. экспресс-тестов на COVID-19

ОАЭ подарили Украине почти 240 тыс. экспресс-тестов на COVID-19

11:43 09.11.2020
В Украине нет случаев заболевания норок на фермах коронавирусом - Ассоциация звероводов

В Украине нет случаев заболевания норок на фермах коронавирусом - Ассоциация звероводов

11:19 09.11.2020
В Киеве за сутки выявлены 748 новых случаев COVID-19, в том числе у 34 медиков – Кличко

В Киеве за сутки выявлены 748 новых случаев COVID-19, в том числе у 34 медиков – Кличко

11:18 09.11.2020
В ВСУ за сутки выявлены 68 новых случаев COVID-19

В ВСУ за сутки выявлены 68 новых случаев COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За обстрелом Почетного консульства Азербайджана в Харькове могут стоять третьи страны – СБУ

Украина должна избежать развертывания временных госпиталей – Ляшко

В мире украинским языком владеют от 41 до 45 млн человек, а родным его называют более 37 млн – Кабмин

Зеленский: Буллинг, агрессия, принуждение не способствуют изучению украинского языка

Нардепа Юрчишина из “Голоса” вызвали как свидетеля в ГБР по делу о возможном преступном сговоре судей КС

ПОСЛЕДНЕЕ

За обстрелом Почетного консульства Азербайджана в Харькове могут стоять третьи страны – СБУ

В мире украинским языком владеют от 41 до 45 млн человек, а родным его называют более 37 млн – Кабмин

На админгранице с Крымом задержан украинец, который подозревается в государственной измене и содействии оккупантам во время обысков по делам "Хизб ут-Тахрир"

В Украине начались учения по кибербезопасности "Bug Bounty" при поддержке CRDF Global – СНБО

Нардепа Юрчишина из “Голоса” вызвали как свидетеля в ГБР по делу о возможном преступном сговоре судей КС

Глава МВД Эстонии подал в отставку из-за выборов в США

Санду отказалась вести дебаты с Додоном

В Португалии с понедельника действует режим ЧС из-за коронавируса

Полиция Житомира обнаружила склад взрывоопасных предметов в квартире местного жителя - МВД

В Кривом Роге объявили траур по погибшим от рук маньяка

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА