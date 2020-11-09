Темп распространения коронавируса в мире замедляется после антирекорда в пятницу

Число новых случаев заражения коронавирусом по всему миру в воскресенье снизилось до 440,1 тыс. после антирекорда в пятницу прошлой недели, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В пятницу 6 ноября ВОЗ зарегистрировала 592,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом в мире. Это было максимальное число суточных заражений с начала пандемии. В субботу и воскресенье темп распространения вируса падал, до 583,6 тыс. и до 440,1 тыс. соответственно.

С начала пандемии во всем мире заразились коронавирусом более 50 млн человек, более 1,2 млн умерли.