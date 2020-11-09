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14:26 09.11.2020

В мире украинским языком владеют от 41 до 45 млн человек, а родным его называют более 37 млн – Кабмин

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В мире украинским языком владеют от 41 до 45 млн человек, а родным его называют более 37 млн – Кабмин

В Кабинете министров Украины сообщили, что в мире украинским языком владеют от 41 до 45 млн человек, а родным его называют более 37 млн человек.

"День украинской письменности и языка был основан 1997 года указом президента… В мире украинским языком владеют от 41 до 45 млн человек, а родным его называют более 37 млн", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Кроме того, в сообщении приведено несколько фактов, которые связаны с украинским языком и письменностью.

В частности, первое официальное украинское правописание было утверждено 17 мая 1919 года на Общем собрании Украинской академии наук; в украинском языке множество синонимов, больше всего синонимов имеет слово "бить" – 45; по лексическим запасам наиболее близкими к украинскому языку является белорусский (84%), польский (70%) и сербский языки (68%); одно из главных нововведений в украинском правописании - официальное закрепление феминитивов; украинский язык насчитывает около 256 тыс. слов; наибольшее количество слов в украинском языке начинается на букву "П", а наименее употребляемая - "Ф"; чаще всего переводимое литературное произведение - "Заповит" Тараса Шевченко (на 147 языках); в 1933 году из правописания была изъята буква "ґ", а в 1990 - возвращена снова.

День украинской письменности и языка отмечается ежегодно 9 ноября.

 

Теги: #украинский_язык #кабмин
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