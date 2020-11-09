События

14:13 09.11.2020

На админгранице с Крымом задержан украинец, который подозревается в государственной измене и содействии оккупантам во время обысков по делам "Хизб ут-Тахрир"

2 мин читать
На админгранице с Крымом задержан украинец, который подозревается в государственной измене и содействии оккупантам во время обысков по делам "Хизб ут-Тахрир"

В субботу, 7 ноября 2020 года, на КПВВ "Каланчак" на административной границе Херсонской области и оккупированного полурострова Крым, был задержан гражданин Украины, который систематически оказывал помощь оккупационным правоохранителям при проведении многочисленных незаконных обысков и задержаний граждан в так называемых делах "Хизб ут-Тахрир".

"Установлено, что подозреваемый с 2012 года занимал должность начальника управления транспорта и авиации АО "Государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз". После оккупации Российской Федерацией полуострова Крым в 2014 году, остался работать в указанном обществе, которое было незаконно захвачено оккупационными властями полуострова и перерегистрировано по законодательству РФ под названием "Государственное унитарное предприятие "Черноморнефтегаз", - сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной республики Крым.

Позже задержанный, используя свое служебное положение, по меньшей мере с 26 марта 2019 года предоставлял помощь оккупационным силовым структурам, а именно "Службе защиты конституционного строя Управления ФСБ РФ по Республике Крым" в организации проведения незаконных обысков в домовладениях крымских татар, преследуемых за якобы участие в организации "Хизб ут-Тахрир".

"Подозреваемый систематически обеспечивал оккупационных правоохранителей транспортными средствами при проведении обысков, а также для конвоирования незаконно задержанных лиц в СИЗО и "Управление ФСБ РФ по Республике Крым". В качестве примера, 27 марта 2019 года подозреваемый предоставлял транспортные средства сотрудниками оккупационного "Управления ФСБ РФ по Республике Крым" для проведения на территории г. Симферополя 25 незаконных обысков в домовладениях крымских татар, по результатам которых задержаны 23 человека", - указывается в сообщении.

Гражданин Украины подозревается по по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины. В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, в ближайшее время Херсонским городским судом будет рассмотрено ходатайство об избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

 

Теги: #предатель #задержание #пособник #крым #кпвв
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:46 09.11.2020
Все КПВВ в зоне проведения ООС возобновят работу с 10 ноября

Все КПВВ в зоне проведения ООС возобновят работу с 10 ноября

23:57 06.11.2020
Послы Германии и Франции приветствуют открытие КПВВ "Счастье" как один из результатов Парижских договоренностей "Нормандской четверки"

Послы Германии и Франции приветствуют открытие КПВВ "Счастье" как один из результатов Парижских договоренностей "Нормандской четверки"

17:36 06.11.2020
Киев призвал международное сообщество осудить требование оккупационных властей в Крыму демонтировать храм ПЦУ в Евпатории

Киев призвал международное сообщество осудить требование оккупационных властей в Крыму демонтировать храм ПЦУ в Евпатории

09:21 06.11.2020
Воды для населения в Крыму достаточно – Ермак

Воды для населения в Крыму достаточно – Ермак

02:53 06.11.2020
Крымским "судьям" сообщено о подозрении в принятии незаконных решений о депортации граждан Украины с полуострова

Крымским "судьям" сообщено о подозрении в принятии незаконных решений о депортации граждан Украины с полуострова

22:50 05.11.2020
Воды для людей, которые проживают в Крыму, хватает – Ермак

Воды для людей, которые проживают в Крыму, хватает – Ермак

22:38 05.11.2020
Украина сможет при помощи своих партнеров найти пути, возможно нестандартные, для возвращения Крыма, уверен Ермак

Украина сможет при помощи своих партнеров найти пути, возможно нестандартные, для возвращения Крыма, уверен Ермак

16:31 05.11.2020
СБУ задержала подрывника мостов на Донбассе, ранее скрывавшегося в России

СБУ задержала подрывника мостов на Донбассе, ранее скрывавшегося в России

14:27 05.11.2020
Посол Великобритании посетила админграницу с временно оккупированным Крымом

Посол Великобритании посетила админграницу с временно оккупированным Крымом

10:56 05.11.2020
Саммит Крымской платформы пройдет в Киеве в мае - Кулеба

Саммит Крымской платформы пройдет в Киеве в мае - Кулеба

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За обстрелом Почетного консульства Азербайджана в Харькове могут стоять третьи страны – СБУ

Украина должна избежать развертывания временных госпиталей – Ляшко

Карантин выходного дня поможет избежать жесткого локдауна - Зеленский

В мире украинским языком владеют от 41 до 45 млн человек, а родным его называют более 37 млн – Кабмин

Зеленский: Буллинг, агрессия, принуждение не способствуют изучению украинского языка

ПОСЛЕДНЕЕ

За обстрелом Почетного консульства Азербайджана в Харькове могут стоять третьи страны – СБУ

Украина должна избежать развертывания временных госпиталей – Ляшко

Карантин выходного дня поможет избежать жесткого локдауна - Зеленский

Темп распространения коронавируса в мире замедляется после антирекорда в пятницу

В мире украинским языком владеют от 41 до 45 млн человек, а родным его называют более 37 млн – Кабмин

Зеленский: Буллинг, агрессия, принуждение не способствуют изучению украинского языка

ОАЭ подарили Украине почти 240 тыс. экспресс-тестов на COVID-19

В Украине начались учения по кибербезопасности "Bug Bounty" при поддержке CRDF Global – СНБО

Нардепа Юрчишина из “Голоса” вызвали как свидетеля в ГБР по делу о возможном преступном сговоре судей КС

Глава МВД Эстонии подал в отставку из-за выборов в США

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА