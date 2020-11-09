События

14:13 09.11.2020

Зеленский: Буллинг, агрессия, принуждение не способствуют изучению украинского языка

2 мин читать
Зеленский: Буллинг, агрессия, принуждение не способствуют изучению украинского языка

Президент Владимир Зеленский советует гражданам своей страны, владеющим украинским языком, помочь своим неукраиноязычным друзьям полюбить и выучить государственный язык.

"Есть немало граждан, которые по многим причинам не могли и пока не овладели украинским языком. Но буллинг, агрессия, принуждение - точно не будут способствовать его изучению. Давайте сегодня, в День украинской письменности и языка, сделаем одну полезную вещь. Почти у каждого из нас есть друг, товарищ или коллега, которому не повезло владеть украинским. Станьте для них проводником в этот мир, покажите им сокровище украинского слова, посоветуйте любимого украинского писателя или поэта. Влюбите их в украинский язык!", - написал Зеленский в понедельник в Фейсбуке.

По мнению президента, украинский язык должен быть языком единения, братства, искренности, добра, свободы, уважения и любви друг к другу, поскольку он - самый прекрасный в мире.

Зеленский напомнил, что родился в Кривом Роге в русскоязычной семье и овладел украинским языком уже во взрослом возрасте.

"Есть немало наших граждан, которые с детства слышали материнские колыбельные на другом языке. Которые говорили свои первые слова, учились, признавались в любви на другом языке. Которые в быту общаются на русском, венгерском, крымскотатарском, румынском, армянском, болгарском и многих других языках. Значит ли это, что они не любят или не уважают украинский? Нет. Значит ли это, что они не патриоты Украины? Нет. И, в отличие от политических трибун и студий ток-шоу, в окопах на передовой, среди наших героев, которые с 2014 года защищают Украину, языкового разделения не возникает. Так же как и среди наших врачей, которые сегодня мужественно противодействуют коронавирусу, спасая жизни людей", - отметил президент.

Глава государства поздравил всех с Днем украинской письменности и языка, который отмечается в понедельник.

 

Теги: #зеленский #украинский_язык
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:49 09.11.2020
Шмыгаль присоединился к написанию радиодиктанта

Шмыгаль присоединился к написанию радиодиктанта

10:28 09.11.2020
Культура является объединяющим фактором для Украины, а язык должен стать таким в ближайшее время - Ткаченко

Культура является объединяющим фактором для Украины, а язык должен стать таким в ближайшее время - Ткаченко

10:24 09.11.2020
Язык играет определяющую роль для единства и будущего Украины - языковой омбудсмен

Язык играет определяющую роль для единства и будущего Украины - языковой омбудсмен

09:49 09.11.2020
Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах жизни на всей территории страны - Шкарлет

Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах жизни на всей территории страны - Шкарлет

20:41 07.11.2020
Зеленский поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США

Зеленский поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США

17:26 07.11.2020
Зеленский: Украина полностью возобновит контроль над участком границы в Донецкой и Луганской областях

Зеленский: Украина полностью возобновит контроль над участком границы в Донецкой и Луганской областях

14:42 07.11.2020
Ермак надеется, что план Украины по Донбассу начнет рассматриваться со следующей недели и в ТКГ, и в рамках общения советников "Нормандской четверки"

Ермак надеется, что план Украины по Донбассу начнет рассматриваться со следующей недели и в ТКГ, и в рамках общения советников "Нормандской четверки"

09:46 07.11.2020
Всемирный банк выделит $100 млн на восстановление экономики подконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей - Зеленский

Всемирный банк выделит $100 млн на восстановление экономики подконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей - Зеленский

17:28 06.11.2020
Украинский "План действий по Донбассу" понятный, детальный, с шагами и датами – Зеленский

Украинский "План действий по Донбассу" понятный, детальный, с шагами и датами – Зеленский

17:12 06.11.2020
Видеоконференция советников лидеров государств "Нормандского формата" состоится 13 ноября – Зеленский

Видеоконференция советников лидеров государств "Нормандского формата" состоится 13 ноября – Зеленский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нардепа Юрчишина из “Голоса” вызвали как свидетеля в ГБР по делу о возможном преступном сговоре судей КС

В Украине нет случаев заболевания норок на фермах коронавирусом - Ассоциация звероводов

Культура является объединяющим фактором для Украины, а язык должен стать таким в ближайшее время - Ткаченко

Язык играет определяющую роль для единства и будущего Украины - языковой омбудсмен

В Херсонской области перевернулся рейсовый автобус: два человека погибли, 10 пострадали

ПОСЛЕДНЕЕ

На админгранице с Крымом задержан украинец, который подозревается в государственной измене и содействии оккупантам во время обысков по делам "Хизб ут-Тахрир"

ОАЭ подарили Украине почти 240 тыс. экспресс-тестов на COVID-19

В Украине начались учения по кибербезопасности "Bug Bounty" при поддержке CRDF Global – СНБО

Нардепа Юрчишина из “Голоса” вызвали как свидетеля в ГБР по делу о возможном преступном сговоре судей КС

Глава МВД Эстонии подал в отставку из-за выборов в США

Санду отказалась вести дебаты с Додоном

В Португалии с понедельника действует режим ЧС из-за коронавируса

Полиция Житомира обнаружила склад взрывоопасных предметов в квартире местного жителя - МВД

В Кривом Роге объявили траур по погибшим от рук маньяка

В Украине нет случаев заболевания норок на фермах коронавирусом - Ассоциация звероводов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА