ОАЭ подарили Украине почти 240 тыс. экспресс-тестов на COVID-19

Объединенные Арабские Эмираты передали Украине почти 240 тыс. экспресс-тестов для выявления инфекции COVID-19, сообщил пресс-центр СБУ.

Во время встречи с главой СБУ Иваном Бакановым посол ОАЭ в Украине Салем Ахмед Аль-Кааби подарил украинскому правительству тесты, которые помогут быстро определить, есть ли у человека коронавирус.

Почти 240 тыс. экспресс-тестов будут переданы в ближайшее время в регионы страны.

Как отметил глава СБУ, это не первая помощь правительства ОАЭ Украине в борьбе против распространения COVID-19. В частности, весной были переданы украинской стороне 15 тыс. медицинских халатов, 500 тыс. перчаток, 20 тыс. защитных масок, 30 тыс. пар защитной обуви, 15 тыс. комбинезонов и 6 тыс. литров дезинфицирующего средства.

"Мы высоко ценим партнерство и дружеские отношения между нашими странами. Я искренне надеюсь, что тесное взаимодействие между Украиной и ОАЭ будет и в дальнейшем углубляться в интересах наших народов", - сказал Баканов.

Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/uriad-oae-peredav-ukraini-eksprestesty-dlia-vyiavlennia-covid19?fbclid=IwAR24jmaR0MmCFM3xBxGWp78aioGlAygFtSQh1rlrtR3lGriX5iHu_ExZJfE