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13:17 09.11.2020

Нардепа Юрчишина из “Голоса” вызвали как свидетеля в ГБР по делу о возможном преступном сговоре судей КС

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Нардепа Юрчишина из “Голоса” вызвали как свидетеля в ГБР по делу о возможном преступном сговоре судей КС

Государственное бюро расследований (ГБР) вызвало первого заместителя главы парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики, народного депутата Ярослава Юрчишина (фракция "Голос") на допрос 12 ноября, как свидетеля по уголовному делу о возможном преступном сговоре судей Конституционного Суда с целью захвата власти, сообщает пресс-служба партии.

В пресс-службе напомнили, что депутат Юрчишин направил заявление о верятном преступлении со стороны КС в Офис генпрокурора 29 октября. Уголовное производство по ст. 109 Уголовного кодекса Украины (захват государственной власти) было зарегистрировано, внесено в Единый реестр досудебных расследований и направлено в ГБР, где его переквалифицировали по ч. 2 ст. 344 - вмешательство в деятельность государственного деятеля с использованием своего служебного положения.

“Следователи переквалифицировали дело, аргументируя это лучшей перспективой доказательства. Я планирую предоставить следствию всю известную мне информацию относительно обстоятельств дела и вероятного уголовного преступления. Убежден, что, если факты незаконной деятельности судей действительно имели место, то они должны понести ответственность в рамках действующего законодательства. Мы уже добились открытия производства и должны сделать все, чтобы общество узнало правду о том, кто именно и с какой целью влиял на судей КСУ”, - цитирует Юрчишина пресс-служба “Голоса”.

 

Теги: #юрчишин #конституционный_суд #голос
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