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12:32 09.11.2020

Санду отказалась вести дебаты с Додоном

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Бывший премьер-министр Молдовы, кандидат от партии "Действие и солидарность" Майя Санду сказала, что отказалась от дебатов с действующим лидером республики Игорем Додоном перед вторым туром выборов президента.

"Мы настаивали на проведении публичных дебатов перед первым туром выборов. Мы хотели обсудить темы, представляющие национальный интерес: экономические вопросы, преодоление кризиса в области здравоохранения, борьбу с коррупцией и бедностью", - заявила Санду на брифинге в понедельник.

"Каждый раз, когда Додона вызывают для обсуждения серьезных вопросов, он не может дать ответы на вопросы и решать проблемы. Он умеет только лгать и кидать лживые обвинения. С таким человеком мне не о чем разговаривать. Ему следует проводить дебаты лишь с прокурорами на тему коррупции", - сказала она.

В первом туре выборов президента 1 ноября Санду получила 36,16% голосов, а Додон 32,61% голосов. Второй тур выборов назначен на 15 ноября.

Теги: #молдова #выборы
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