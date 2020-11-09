Полиция Житомира обнаружила склад взрывоопасных предметов в квартире местного жителя - МВД

Полиция Житомира изъяла у 55-летнего местного жителя арсенал взрывоопасных предметов – детонаторы, дымовые гранаты, взрывчатые пакеты и гранаты РГД-5 – которые тот хранил в собственной квартире, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в понедельник.

Во время санкционированного обыска дома у мужчины было обнаружено пять дымовых гранат, два детонатора, шесть гранат РГД-5 и 10 взрывных пакетов. В доме, где хранился арсенал взрывоопасных веществ, проживали также еще три человека, среди которых 3-летний ребенок.

"Опасность от хранения взрывоопасных предметов в многоквартирном доме в разы увеличивалась от легкодоступности их нахождения. В любой момент ребенок, оставшись без присмотра, мог заинтересоваться необычными предметами", - отметил и.о. начальника Житомирского отдела полиции Владимир Богдан.

Все обнаруженные опасные предметы были изъяты. Владельца арсенала задержали. Возбужденно уголовное дело по статье о незаконном обращении с боевыми припасами (ст.263 УК Украины).