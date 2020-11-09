В Кривом Роге объявили траур по погибшим от рук маньяка

Мэр Кривого Рога Днепропетровской области Юрий Вилкул объявил 9 ноября в городе траур после того, как двое горожан погибли и восемь пострадали от рук напавшего на них с ножом на улице мужчины, сообщает пресс-служба Криворожского городского совета.

"Мы глубоко сочувствуем близким и родным погибших и пострадавших в этой кровавой резне. Трудно поверить, что такое случилось в нашем городе. Это ужасно и недопустимо. Уверен, что преступник получит справедливое и самое тяжелое наказание!", - сказал Вилкул.

Как сообщалось, 7 ноября в Кривом Роге мужчина с ножом напал на людей, двое из них погибли. Среди раненых - 8-летний ребенок. В результате поисков нападавшего полиция задержала 29-летнего местного жителя, его доставили в Криворожский отдел полиции. Факт убийств задержанный не отрицал и заявлял, что "пришёл из ада" и что некий голос приказал ему убить 15 человек.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), полицейские выясняют все обстоятельства дела.

Источник: https://kr.gov.ua/ua/news/pg/91120460470829_n/