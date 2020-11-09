События

11:58 09.11.2020

В Кривом Роге объявили траур по погибшим от рук маньяка

1 мин читать
В Кривом Роге объявили траур по погибшим от рук маньяка

Мэр Кривого Рога Днепропетровской области Юрий Вилкул объявил 9 ноября в городе траур после того, как двое горожан погибли и восемь пострадали от рук напавшего на них с ножом на улице мужчины, сообщает пресс-служба Криворожского городского совета.

"Мы глубоко сочувствуем близким и родным погибших и пострадавших в этой кровавой резне. Трудно поверить, что такое случилось в нашем городе. Это ужасно и недопустимо. Уверен, что преступник получит справедливое и самое тяжелое наказание!", - сказал Вилкул.

Как сообщалось, 7 ноября в Кривом Роге мужчина с ножом напал на людей, двое из них погибли. Среди раненых - 8-летний ребенок. В результате поисков нападавшего полиция задержала 29-летнего местного жителя, его доставили в Криворожский отдел полиции. Факт убийств задержанный не отрицал и заявлял, что "пришёл из ада" и что некий голос приказал ему убить 15 человек.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), полицейские выясняют все обстоятельства дела.

Источник: https://kr.gov.ua/ua/news/pg/91120460470829_n/

Теги: #траур #кривой_рог #убийство
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:34 08.11.2020
Убийце, напавшему на людей с ножом в Кривом Роге, сообщено о подозрении – Офис генпрокурора

Убийце, напавшему на людей с ножом в Кривом Роге, сообщено о подозрении – Офис генпрокурора

07:19 07.11.2020
В Одессе суббота объявлена днем траура из-за смерти Жванецкого

В Одессе суббота объявлена днем траура из-за смерти Жванецкого

14:18 05.11.2020
Второй тур выборов мэра в Днепре и Кривом Роге состоится 22 ноября

Второй тур выборов мэра в Днепре и Кривом Роге состоится 22 ноября

10:53 05.11.2020
В Киевской области женщину убили из-за денег, полученных за продажу дома - полиция

В Киевской области женщину убили из-за денег, полученных за продажу дома - полиция

15:58 01.11.2020
Полиция устанавливает обстоятельства убийства мужчины в ресторане в центре Харькова

Полиция устанавливает обстоятельства убийства мужчины в ресторане в центре Харькова

14:07 01.11.2020
Число задержанных по делу об убийствах в церкви Ниццы достигло шести

Число задержанных по делу об убийствах в церкви Ниццы достигло шести

17:24 29.10.2020
Трех человек в Ницце убил 21-летний тунисец – СМИ

Трех человек в Ницце убил 21-летний тунисец – СМИ

16:30 28.10.2020
Задержан злоумышленник, повредивший ж/д пути в Кривом Роге – глава "Укрзализныци"

Задержан злоумышленник, повредивший ж/д пути в Кривом Роге – глава "Укрзализныци"

11:13 28.10.2020
Умышленное повреждение путей стало причиной схода с рельс 15 вагонов в Кривом Роге - глава "Укрзализныци"

Умышленное повреждение путей стало причиной схода с рельс 15 вагонов в Кривом Роге - глава "Укрзализныци"

15:25 24.10.2020
В Кривом Роге неизвестные заблокировали офис кандидатов в мэры, полиция открыла дело

В Кривом Роге неизвестные заблокировали офис кандидатов в мэры, полиция открыла дело

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине нет случаев заболевания норок на фермах коронавирусом - Ассоциация звероводов

Культура является объединяющим фактором для Украины, а язык должен стать таким в ближайшее время - Ткаченко

Язык играет определяющую роль для единства и будущего Украины - языковой омбудсмен

В Херсонской области перевернулся рейсовый автобус: два человека погибли, 10 пострадали

Все КПВВ в зоне проведения ООС возобновят работу с 10 ноября

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава МВД Эстонии подал в отставку из-за выборов в США

Санду отказалась вести дебаты с Додоном

В Португалии с понедельника действует режим ЧС из-за коронавируса

Полиция Житомира обнаружила склад взрывоопасных предметов в квартире местного жителя - МВД

Шмыгаль присоединился к написанию радиодиктанта

В Украине нет случаев заболевания норок на фермах коронавирусом - Ассоциация звероводов

В Переяславе мужчина с ножом напал на беременную, женщина не пострадала

Группа чиновников в Сумской области организовали схему незаконной вырубки леса - СБУ

В Киеве за сутки выявлены 748 новых случаев COVID-19, в том числе у 34 медиков – Кличко

В ВСУ за сутки выявлены 68 новых случаев COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА