В Украине нет случаев заболевания норок на фермах коронавирусом - Ассоциация звероводов

Ассоциация звероводов Украины в связи с выявлением в шести странах случаев заражения коронавирусом COVID-19, связанных с фермами по разведению норок, заявила об отсутствии случаев заболевания норок вирусом SARS-CoV-2 на украинских фермах.

Согласно пресс-релизу ассоциации, эпидемиологическая ситуация на фермах находится под контролем и не представляет угрозы для общества.

Ассоциация звероводов Украины уверяет, что на украинских норковых фермах, которые входят в состав ассоциации, выполняются жесткие карантинные мероприятия.

Как сообщалось, мутация коронавируса COVID-19 была выявлена у животных на фермах по разведению норок в Дании, в связи с чем в Ютландии, регионе на северо-востоке страны, были введены специальные ограничения. В этой части страны в частности объявили о закрытии баров и ресторанов, остановили движение общественного транспорта, людям из других регионов запрещено ездить в Ютландию. В Копенгагене распорядились забить 15-17 млн норок.

Всемирная организация здравоохранения 7 ноября проинформировала о выявлении случаев заражения коронавирусом COVID-19, связанных с фермами по разведению норок еще в пяти странах мира - в Испании, Италии, Нидерландах, США и Швеции.