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11:41 09.11.2020

В Переяславе мужчина с ножом напал на беременную, женщина не пострадала

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В Переяславе мужчина с ножом напал на беременную, женщина не пострадала

В городе Переяслав Киевской области мужчина в состоянии наркотического опьянения набросился с ножом на беременную женщину, нападавший задержан, женщина не пострадала, сообщает полиция Киевской области.

Как рассказали в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Киевской области в понедельник, мужчина напал на улице на беременную женщину без каких-либо мотивов и угрожал ей ножом. "Женщина не пострадала, злоумышленник задержан", - рассказали в главке.

В сообщении пресс-службы полиции Киевской области значится, что нападавший - 27-летний местный житель, во время поверхностного досмотра у него выявили пакет с каннабисом. "Вещественные доказательства изъяты, злоумышленник задержан.... По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 УК (хулиганство)", - говорится в сообщении.

Теги: #нападение #полиция #киевская_область
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