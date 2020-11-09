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11:20 09.11.2020

Группа чиновников в Сумской области организовали схему незаконной вырубки леса - СБУ

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Группа чиновников в Сумской области организовали схему незаконной вырубки леса - СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила группу чиновников, которые организовали схему по незаконной вырубке леса в Сумской области, и нанесли ущерб бюджету страны почти в 1 млн грн.

По сообщению пресс-службы СБУ, правоохранители пресекли незаконную системную вырубку деревьев коммунального лессового фонда Сумской области, которую организовала группа чиновников местного агролесхоза. "По подсчетам экспертов, сумма ущерба, нанесенного государству, составляет почти один миллион гривень. Во время следственных действий, в частности обысков рабочих кабинетов и по месту жительства фигурантов, правоохранители изъяли документацию, содержащую доказательства противоправных действий", - сообщила пресс-служба ведомства.

Правоохранители устанавливают круг причастных к незаконным действиям. Одному чиновнику уже предъявили сообщение о подозрении. Открыты уголовные производства по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью и или служебным положением), ч.2 ст.366 (служебный подлог) и ч.4 ст.246 (незаконная вырубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.

 

Теги: #сумская_область #сбу #вырубка #лес
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