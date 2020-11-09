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11:19 09.11.2020

В Киеве за сутки выявлены 748 новых случаев COVID-19, в том числе у 34 медиков – Кличко

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В Киеве за сутки выявлены 748 новых случаев COVID-19, в том числе у 34 медиков – Кличко

За минувшие сутки в Киеве лабораторно подтверждены 748 случаев заражения коронавируской инфекцией, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"5 заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 872 жителей нашего города. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 44 920", - написал Кличко в телеграмм-канале в понедельник.

Среди заболевших 401 женщина в возрасте от 18 до 92 лет, 278 мужчин в возрасте от 18 до 87 человек, 34 девочки от 8 месяцев до 17 лет и 35 мальчиков от 1 года до 17 лет.

Также среди заболевших 34 медика.

В больницы госпитализированы 76 пациентов, остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 170 человек. Всего коронавирус преодолели 16 667 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 130, в Дарницком - 109 и 107 случаев в Оболонском районе.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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