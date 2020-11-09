В ВСУ за сутки выявлены 68 новых случаев COVID-19

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки лабораторно подтверждены 68 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook.

"Из них в учреждениях здравоохранения находится 20 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - указывается в сообщении.

На лечении дома под присмотром медицинской службы находятся 48 человек, в том числе 13 военнослужащих в Днепропетровской области, 10 военнослужащих и один работник ВСУ в Киевской области, 9 военнослужащих и 3 работника ВСУ во Львовской области.

Всего по состоянию на 10:00 9 ноября в ВСУ острым респираторным заболеванием COVID-19 болеют 2224 человека. Всего за время пандемии выздоровел 4 701 человек, летальных случаев 19.

На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 380 человек.