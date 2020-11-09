Глава Ривненской ОГА заболел COVID-19

Глава Ривненской областной государственной администрации (ОГА) Виталий Коваль сообщил, что заболел коронавирусной болезнью COVID-19, на протяжении двух недель он будет работать дома.

"Друзья, к сожалению, COVID-19 добрался и до меня. ПЦР-тест показал положительный результат. Чувствую себя нормально. Осложнений нет. В течение двух недель буду дома, но работать буду в онлайн режиме", - написал Коваль на странице в Facebook в понедельник.

Он также призвал жителей области соблюдать карантинные ограничения.

Как сообщалось, с 9 ноября города Ривне и Острог, Демидовский, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский, Острожский, Ривненский и Сарненский районы Ривненской области отнесены к "красной" зоне.