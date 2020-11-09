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11:00 09.11.2020

Правоохранители выполнили свои задачи на местных выборах-2020 - политолог

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Избирательная компания на местных выборах и волеизъявление 25 октября прошли спокойно и без происшествий благодаря профессиональной работе правоохранителей. Об этом политолог, руководитель Центра политического анализа «Пента» Владимир Фесенко заявил в своём обзоре «Политические тенденции октября 2020».

«Свою задачу-минимум в избирательном процессе правоохранительные органы выполнили. Вопреки прогнозам о том, что местные выборы-2020 будут самыми грязными за всю историю, избирательная кампания, день выборов и ночь подсчёта голосов прошли относительно спокойно и без существенных эксцессов. Проблемы в избирательном процессе, естественно, были, но не в сфере обеспечения правопорядка», - отметил он.

Владимир Фесенко подчеркнул, что правоохранители уделили много внимания превентивной работе.

«Весь октябрь такие правоохранительные органы, как Нацполиция и СБУ (в координации с ними и прокуратура) были сосредоточены на борьбе с правонарушениями в рамках избирательного процесса. МВД также обеспечивало правопорядок накануне выборов, в день голосования и во время подсчёта голосов в избирательных комиссиях», отметил он.

При этом политолог обратил внимание на принципиальную позицию главы МВД Арсена Авакова, который был равноудален от всех политических сил и лично следил за соблюдением закона: «Министр в последний день агитационной кампании (23 октября) выпустил видеообращение, в котором предостерёг участников местных выборов от попыток незаконного влияния на результаты голосования», - подчеркнул Владимир Фесенко.

Как сообщалось, в день голосования, 25 октября, в полицию поступило около 5 тыс. заявлений и сообщений о нарушениях, правоохранители открыли 159 уголовных производств и составили 324 административных протокола.
 

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