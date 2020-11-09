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10:28 09.11.2020

Культура является объединяющим фактором для Украины, а язык должен стать таким в ближайшее время - Ткаченко

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Культура является объединяющим фактором для Украины, а язык должен стать таким в ближайшее время - Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что культура является объединяющим фактором для Украины, а язык должен стать таким в ближайшее время.

"9 ноября мы отмечаем два важных праздника - Всеукраинский день работников культуры и любителей народного искусства и День украинской письменности и языка. Культура - это то, что объединяет. Язык также должен стать одной из таких вещей. И, уверен, скоро это случится. Мы на пороге перемен. Наконец в Украине снимается больше украинских фильмов, сериалов, шоу и digital-контента, издаются книги. На украинском не из принуждения, а благодаря любви и гордости, начинают говорить дома и в быту на Востоке, Севере и Центре Украины. У нас правильный курс. Важно продолжать его придерживаться. Идти не путем запретов и крайностей, а через популяризацию и любопытство", - написал Ткаченко в Телеграм-канале.

По словам министра, еще один важный этап, который в Украине достигается - вес культуры и ее восприятия в государстве начинают выходить на совершенно новый высокий уровень.

"Впереди много вызовов. И это не только карантин, но и трансформация в сферу, которая может обеспечить существенную добавленную стоимость для нашей страны. Убежден, вместе с вами мы сделаем все, чтобы доказать, что даже во время войны и борьбы - культура - это самое важное, для чего мы ведем эту войну", - отметил Ткаченко.

День украинской письменности и языка отмечается ежегодно 9 ноября.

 

Теги: #ткаченко #минкультуры #украинский_язык
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