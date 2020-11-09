Язык играет определяющую роль для единства и будущего Украины - языковой омбудсмен

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь отмечает, что государственный язык играет определяющую роль для национальной идентичности, единства и будущего Украинского государства.

"День украинской письменности и языка - праздник, который объединяет и консолидирует украинцев по всему миру, призывает ценить и развивать родное слово", - написал Креминь в социальной сети Facebook.

"Поэтому защита языка, а также защита нашей независимости и территориальной целостности является нашим главным делом", - добавил глава ведомства.

День украинской письменности и языка отмечается ежегодно 9 ноября.