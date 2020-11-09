События

10:24 09.11.2020

Язык играет определяющую роль для единства и будущего Украины - языковой омбудсмен

1 мин читать
Язык играет определяющую роль для единства и будущего Украины - языковой омбудсмен

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь отмечает, что государственный язык играет определяющую роль для национальной идентичности, единства и будущего Украинского государства.

"День украинской письменности и языка - праздник, который объединяет и консолидирует украинцев по всему миру, призывает ценить и развивать родное слово", - написал Креминь в социальной сети Facebook.

"Поэтому защита языка, а также защита нашей независимости и территориальной целостности является нашим главным делом", - добавил глава ведомства.

День украинской письменности и языка отмечается ежегодно 9 ноября.

 

Теги: #креминь #омбудсмен #украинский_язык
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:28 09.11.2020
Культура является объединяющим фактором для Украины, а язык должен стать таким в ближайшее время - Ткаченко

Культура является объединяющим фактором для Украины, а язык должен стать таким в ближайшее время - Ткаченко

09:49 09.11.2020
Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах жизни на всей территории страны - Шкарлет

Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах жизни на всей территории страны - Шкарлет

11:44 03.11.2020
Суд в Ростове-на-Дону присудил от 12 до 17 лет колонии строгого режима трем крымчанам в "деле Хизб ут-Тахрир"

Суд в Ростове-на-Дону присудил от 12 до 17 лет колонии строгого режима трем крымчанам в "деле Хизб ут-Тахрир"

15:42 02.11.2020
Языковой омбудсмен призывает КС при рассмотрении закона о языке принять решение в пользу национальных интересов Украины

Языковой омбудсмен призывает КС при рассмотрении закона о языке принять решение в пользу национальных интересов Украины

13:16 02.11.2020
Политзаключенного Шумкова пытают в колонии РФ - омбудсмен

Политзаключенного Шумкова пытают в колонии РФ - омбудсмен

17:22 29.10.2020
В Киевском апелляционном суде опровергли заявление языкового омбудсмена о русскоязычных квитанциях

В Киевском апелляционном суде опровергли заявление языкового омбудсмена о русскоязычных квитанциях

14:38 25.10.2020
Денисова о привлечении несовершеннолетних к проведению президентского опроса: лица с 14 лет могут быть волонтерами с разрешения родителей

Денисова о привлечении несовершеннолетних к проведению президентского опроса: лица с 14 лет могут быть волонтерами с разрешения родителей

14:11 23.10.2020
Лишь 1% избирательных участков Украины доступны людям с инвалидностью - омбудсмен

Лишь 1% избирательных участков Украины доступны людям с инвалидностью - омбудсмен

14:09 16.10.2020
Языковой омбудсмен Креминь считает необходимым усилить государственную поддержку украинского кинематографа

Языковой омбудсмен Креминь считает необходимым усилить государственную поддержку украинского кинематографа

18:46 12.10.2020
Языковой омбудсмен о ситуации в одесской гимназии: Это ответ на вопрос, какой на самом деле язык нуждается в госзащите в Украине

Языковой омбудсмен о ситуации в одесской гимназии: Это ответ на вопрос, какой на самом деле язык нуждается в госзащите в Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Херсонской области перевернулся рейсовый автобус: два человека погибли, 10 пострадали

Все КПВВ в зоне проведения ООС возобновят работу с 10 ноября

Обвинительный акт в отношении Омеляна по делу об уменьшении портовых сборов направлен в суд - САП

В Украине введут карантин выходного дня – Степанов

В Украине за сутки зафиксировано 8 687 человек заболевших COVID-19 – Степанов

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава Ривненской ОГА заболел COVID-19

Правоохранители выполнили свои задачи на местных выборах-2020 - политолог

В Херсонской области перевернулся рейсовый автобус: два человека погибли, 10 пострадали

Все КПВВ в зоне проведения ООС возобновят работу с 10 ноября

Целью юридической борьбы является попытка сохранить сторонников Трампа, а не изменить итоги выборов - АР

Обвинительный акт в отношении Омеляна по делу об уменьшении портовых сборов направлен в суд - САП

В Украине введут карантин выходного дня – Степанов

В Украине за сутки зафиксировано 8 687 человек заболевших COVID-19 – Степанов

Одесская областная ТИК не объявила результаты: вирус уничтожил протокол

Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА