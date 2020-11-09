События

10:07 09.11.2020

В Херсонской области перевернулся рейсовый автобус: два человека погибли, 10 пострадали

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В Херсонской области перевернулся рейсовый автобус: два человека погибли, 10 пострадали

В Херсонской области, в районе с. Садово Белозерского района утром 9 ноября перевернулся рейсовый автобус с пассажирами, сообщает пресс-служба полиции области.

"Полицейские предварительно установили, что 51-летний водитель маршрутного автобуса "Эталон", двигаясь из с. Садово в направлении с. Антоновка, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего съехал в кювет и перевернулся. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли две женщины в возрасте 42 и 54 года, около 10 травмированных", - рассказал начальник отдела следственного управления областного главного управления полиции Дмитрий Думанский.

На данный момент на месте ДТП работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Предварительная правовая квалификация - ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. За нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц, предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Теги: #херсонская_область #жертвы #дтп
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