Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах жизни на всей территории страны - Шкарлет

И.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет считает, что государство уверенно обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины.

"Шедевры литературы от Тараса Шевченко до Ивана Котляревского, от Пантелеймона Кулиша до Григория Сковороды, от Леси Украинский до Лины Костенко - это неисчерпаемый источник энергии украинского языка и непостижимая глубина слова в исторической памяти народа, которая уходит корнями в глубокую древность", - говорится в поздравлении Шкарлета ко Дню украинской письменности и языка.

Руководитель Минздрава также отметил применение государственного языка в образовательном процессе.

"Изучение государственного языка и овладение им на высоком уровне всеми соискателями образования независимо от национального происхождения является одним из важнейших условий реализации прав человека в соответствии с Конституцией Украины", - уверен и.о. министра.

Шкарлет отметил, что язык - это важнейшее средство коммуникации для получения образования и ключевая составляющая в интеллектуальном развитии человека.

"С детства ребенок пытается формировать и выражать мысли, а впоследствии - постичь духовные пласты украинской нации через феномен языка своих отцов и дедов. Несомненно, государственный язык - это вклад в укрепление интеллекта и генетической памяти нации, следование традициям предков в развитии духовно сильной и независимой Украины", - добавил он.

День украинской письменности и языка отмечается ежегодно 9 ноября.