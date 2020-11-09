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09:35 09.11.2020

Целью юридической борьбы является попытка сохранить сторонников Трампа, а не изменить итоги выборов - АР

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Целью юридической борьбы является попытка сохранить сторонников Трампа, а не изменить итоги выборов - АР

Юридический процесс пересмотра итогов прошедших президентских выборов, на которых победителем объявил себя Джо Байден, инициирован президентом Дональдом Трампом для того, чтобы избежать политических потерь и сохранить сторонников, пишет агентство Associated Press (AP) со ссылками на источники.

Трамп отказывается признать поражение, заявляя о мошенничестве на избирательных участках при подсчете голосования в ряде американских штатах, заявляя, что Байден "украл" у него победу.

"Стратегия ведения юридической борьбы с подсчетом голосов, поданных за Байдена в Пенсильвании и других местах, заключается в том, чтобы предоставить Трампу возможность избежать потерь, которые он не может полностью принять, и меньше всего направлена на то, чтобы изменить исход выборов, заявили чиновники", - сообщает агентство.

Они отмечают, что помощники и союзники Трампа признали в частном порядке, что юридические баталии в лучшем случае отсрочат неизбежное, несмотря на попытки Трампа подорвать веру в итоги голосования. По словам источников, "основная группа лоялистов стремится сохранить своих сторонников даже в случае поражения".

АР пишет, что "за последние десятилетия не было ни одного случая выборов, на которых говорилось бы о такой широко использованной фальсификации итогов". Агентство напоминает, что ближе всего к этому были выборы 1960 года, на которых демократ Джон Кеннеди победил республиканца Ричарда Никсона. Тогда также утверждалось, что именно мошенничество помогло Кеннеди стать президентом.

Теги: #сша #трамп #выборы
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