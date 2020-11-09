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07:37 09.11.2020

Число заражений COVID-19 в мире превысило 50 млн 300 тыс., жертв - 1,25 млн - университет Джонса Хопкинса

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 50 млн 300 тыс., жертв - 1,25 млн - университет Джонса Хопкинса

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 08:00 понедельника 50 млн 395 тыс. 174 случаев, увеличившись за истекшие сутки на 572 тыс. 852, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

По данным университета, на утро понедельника во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 256 тыс. 177 против 1 млн 250 тыс. 381 человек по состоянию на утро воскресенья, выздоровели более 33 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 9 млн 968 тыс. 15 случаев заражения коронавирусной инфекцией и 237 тыс. 568 летальных исходов. Более 3,8 млн человек излечились.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где зафиксировано 8 млн 553 тыс. 657 заболевших COVID-19 при 126 тыс. 611 смертельных случаях и более 7,9 млн человек поправившихся.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 5 млн 664 тыс. 115 заболевших, умерли 162 тыс. 397 человек, вылечились более 5,1 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 161,9. В США на 1 млн жителей скончались 725 человек, в Индии - 91, в Бразилии - 762.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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