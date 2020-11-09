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07:15 09.11.2020

Водителю, спровоцировавшему ДТП в центре Харькова сообщили о подозрении – Нацполиция

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Водителю, спровоцировавшему ДТП в центре Харькова сообщили о подозрении – Нацполиция

Водителю, спровоцировавшему ДТП в центре Харькова, в результате которого пострадали три человека, среди них 9-летний ребенок, сообщено о подозрении, сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Следователями проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового", - говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции в воскресенье вечером.

В полиции отметили, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как сообщалось ранее, вечером в субботу 7 ноября, в центре Харькова в результате масштабного дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека, среди них 9-летний ребенок, всех госпитализировали в тяжелом состоянии, в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи, сообщила пресс служба Национальной полиции Харьковской области.

Теги: #дтп #украина #подозрение #харьков
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