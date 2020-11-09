Байден планирует ввести в США обязательное ношение медицинских масок - представитель штаба

Джо Байден, объявивший себя президентом США по итогам состоявшихся выборов, лично призовет губернаторов по всей стране ввести обязательно ношение масок в штатах, сообщает NBC News.

Представитель предвыборного штаба Байдена заявил телеканалу, что в ближайшие дни Байден начнет звонить губернаторам и мэрам крупных городов от обеих партий, чтобы побудить их ввести обязательное ношение масок.

"Если губернатор откажется, он пойдет к мэрам в штатах и попросит их ввести (обязательное ношение масок - ИФ)", - сообщил чиновник.

Более 20 штатов в настоящее время требуют, чтобы маски носили в частных компаниях и общественных местах.

Байден призвал больше губернаторов принять такие меры, поскольку число случаев заболевания COVID-19 в стране продолжает расти.

США по-прежнему лидируют в мире по числу заболеваний новым типом коронавируса. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, в стране с момента пандемии заразились 9 млн.961 тыс.324 человека, скончались - 237 тыс. 566.