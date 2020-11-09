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03:31 09.11.2020

США могут ввести новые санкции против Ирана до конца срока правления Трампа – СМИ

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США могут ввести новые санкции против Ирана до конца срока правления Трампа – СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести против Ирана новые жесткие санкции в оставшееся до конца его правления время, сообщило издание Axios, ссылаясь на израильские источники.

"Администрация Трампа в координации с Израилем и несколькими странами Персидского залива продвигает план введения целой серии новых санкций против Ирана в предстоящие 10 недель, остающиеся до инаугурации Джо Байдена 20 января", - сообщили изданию два информированных израильских источника.

По данным издания, в воскресенье в Израиль прибыл посланник администрации Трампа по Ирану Эллиот Абрамс, который провел встречу с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и советником по национальной безопасности Меиром Бен-Шаббатом для обсуждения плана санкций.

В понедельник Абрамс должен будет встретиться с министром обороны Израиля Бенни Ганцем и министром иностранных дел Габи Ашкенази, чтобы проинформировать их о плане.

По данным израильских источников издания, администрация Трампа считает, что такой новый "поток" санкций усилит давление на иранцев и усложнит для администрации Байдена возвращение к ядерной сделки 2015 года.

За последние несколько недель администрация Трампа при поддержке израильского дипломатического и силовых ведомств, в частности, подготовила целевой список иранских организаций, которые будут подвергнуты санкциям.

По данным, израильских источников, планируемые санкции не связаны с иранской ядерной программой. Эти санкции, скорее всего, будут отменены администрацией Байдена и откроют дверь для возобновления ядерной сделки 2015 года.

Вместо этого цель состоит в том, чтобы ввести санкции против Ирана, связанные с его программой создания баллистических ракет, помощью террористическим организациям и нарушениями прав человека Ираном, отмечает издание.

"Цель состоит в том, чтобы ввести как можно больше санкций против Ирана до 20 января", - сообщил изданию израильский источник, осведомленный о плане администрации.

После Израиля Абрамс для бсуждения плана отправится в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, которые, как подчеркивает издание, очень обеспокоены будущей политикой администрации Байдена в отношении Ирана. Ожидается, что 18 ноября в Израиль прибудет госсекретарь США Майк Помпео в рамках своей последней служебной поездки, которая будет посвящена усилению давления на Иран.

Тем временем в воскресенье президент Ирана Хасан Рухани призвал Вашингтон "компенсировать ошибки" администрации президента Дональда Трампа и вернуть США в международные соглашения.

Рухани, выступая на заседании Координационного совета по экономике, заявил, что "политика максимального давления США обречена на провал".

"США пора вернуться на путь верности международным обязательствам и уважения международного права", - сказал он.

Отношения между Ираном и США обострились при администрации президента Дональда Трампа, в особенности после того, как он вывел США из Совместного всеобъемлющего плана действий, соглашения, заключенного в 2015 году. Затем Вашингтон вернул экономические санкции против Ирана.

Теги: #сша #трамп #санкции #иран
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