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02:30 09.11.2020

Советник предвыборного штаба Трампа опроверг сообщения СМИ о предложении Кушнера признать поражение на выборах

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Советник предвыборного штаба Трампа опроверг сообщения СМИ о предложении Кушнера признать поражение на выборах

Советник предвыборного штаба Дональда Трампа Джейсон Миллер назвал сообщения СМИ о том, что зять президента Джаред Кушнер призывал его признать поражение, не соответствующими действительности.

"Эта история не соответствует действительности. Учитывая неопределенные результаты выборов во многих штатах, а также серьезные нарушения при голосовании и отсутствие прозрачности в других, Джаред посоветовал Трампу использовать все доступные средства правовой защиты для обеспечения точности", - написал Миллер в твиттере.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Кушнер обратился к Трампу с просьбой уступить Байдену.

По словам еще одного собеседника телеканала, первая леди Мелания Трамп также сказала президенту США, что для него пришло время смириться с проигрышем на выборах.

Тем временем сыновья действующего президента Дональд-младший и Эрик, призвали союзников Трампа продолжать борьбу и публично отвергнуть результаты выборов.

Голосование в США состоялось 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, однако официальные результаты обработки бюллетеней в Соединенных Штатах будут известны позднее в ноябре. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ спрогнозировали победу кандидата от Демократической парии Джо Байдена на выборах президента. Сам Байден также считает себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Однако Трамп, пытавшийся переизбраться на пост, с этим не согласен и намерен оспорить результаты голосования в нескольких штатах.

Теги: #сша #трамп #советник #выборы
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