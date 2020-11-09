Советник предвыборного штаба Трампа опроверг сообщения СМИ о предложении Кушнера признать поражение на выборах

Советник предвыборного штаба Дональда Трампа Джейсон Миллер назвал сообщения СМИ о том, что зять президента Джаред Кушнер призывал его признать поражение, не соответствующими действительности.

"Эта история не соответствует действительности. Учитывая неопределенные результаты выборов во многих штатах, а также серьезные нарушения при голосовании и отсутствие прозрачности в других, Джаред посоветовал Трампу использовать все доступные средства правовой защиты для обеспечения точности", - написал Миллер в твиттере.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Кушнер обратился к Трампу с просьбой уступить Байдену.

По словам еще одного собеседника телеканала, первая леди Мелания Трамп также сказала президенту США, что для него пришло время смириться с проигрышем на выборах.

Тем временем сыновья действующего президента Дональд-младший и Эрик, призвали союзников Трампа продолжать борьбу и публично отвергнуть результаты выборов.

Голосование в США состоялось 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, однако официальные результаты обработки бюллетеней в Соединенных Штатах будут известны позднее в ноябре. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ спрогнозировали победу кандидата от Демократической парии Джо Байдена на выборах президента. Сам Байден также считает себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Однако Трамп, пытавшийся переизбраться на пост, с этим не согласен и намерен оспорить результаты голосования в нескольких штатах.