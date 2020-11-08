События

22:59 08.11.2020

Супруга Трампа призывает к честному подсчету голосов и справедливым выборам

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Супруга Трампа призывает к честному подсчету голосов и справедливым выборам

Первая леди США Мелания Трамп в воскресенье призвала к справедливому подведению итогов выборов и указала на важность подсчета только "законных бюллетеней".

"Американский народ заслуживает справедливые выборы. Каждый законный, а не незаконный, бюллетень должен быть подсчитан", - написала супруга действующего президента США в твиттере.

"Мы должны защитить демократию, при полной транспарентности", - добавила она.

Ее комментарии прозвучали на фоне сообщения CNN со ссылкой на источники о том, что Мелания Трамп вслед за рядом других приближенных к Трампу якобы "рекомендовала ему признать поражение" на выборах".

Голосование в США состоялось 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, однако официальные результаты обработки бюллетеней в Соединенных Штатах будут известны позднее в ноябре. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ спрогнозировали победу кандидата от Демократической парии Джо Байдена на выборах президента. Сам Байден также считает себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Однако Трамп, пытавшийся переизбраться на пост, с этим не согласен и намерен оспорить результаты голосования в нескольких штатах.

Теги: #сша #трамп #супруга #выборы
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