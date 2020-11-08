Станция метро "Крещатик" возобновила работу, взрывоопасные предметы не обнаружены

Станция метро "Крещатик" Святошино-Броварской линии (М1, "красной") линии Киевского метрополитена возобновила работу после проверки.

"Станция "Крещатик" проверена, взрывоопасных предметов не обнаружено. Станция и пересадка открыты для пассажиров. Метрополитен работает в обычном режиме", - сообщает КП "Киевский метрополитен" в своем аккаунте в Twitter в воскресенье вечером.

Как сообщалось, ранее станция метро "Крещатик" и переход на станцию были закрыты на вход и выход в связи с анонимным звонком о минировании.