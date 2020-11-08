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21:27 08.11.2020

Более 700 человек задержано на акциях протеста в Беларуси в воскресенье – правозащитники

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Более 700 человек задержано на акциях протеста в Беларуси в воскресенье – правозащитники

По данным незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна" на несанкционированных акциях протеста в республике задержано более 700 человек.

В списках центра на данный момент 725 человек. Нескольких уже отпустили, среди задержанных есть журналисты, белорусская модель, победительница конкурса "Мисс Беларусь-2008" Ольга Хиженкова, серебряный призер Олимпийских игр, легкоатлет Андрей Кравченко и кикбоксер Иван Ганин.

Основная масса задержаний произошла в Минске. Но правозащитники сообщают о задержанных и в Березе, Витебске, Бобруйске, Гомеле, Гродно, Могилёве, Ляховичах, Пинске.

В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, которого ЕС, США не признают законно избранным, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.

Теги: #задержания #протесты #акции #беларусь
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