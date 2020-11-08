В МВД Грузии заявляют, что полиция применила силу против протестующих у здания ЦИК в Тбилиси

В министерстве внутренних дел Грузии заявляют, что полиция применила силу против участников акции протеста, которые попытались прорваться в здание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в Тбилиси.

"Во время проходящей перед ЦИК акции протеста участники акции попытались ворваться в здание Центральной избирательной комиссии. (...) Им (это - ИФ) не позволила сделать полиция", - сказано в распространенном в воскресенье вечером заявлении МВД.

В ведомстве заявляют, что в связи с тем, что участники акции использовали насильственные методы и не подчинялись указаниям полиции, МВД в рамках закона применило "пропорциональную силу".

МВД также призывает организаторов и участников акции соблюдать правопорядок и подчиняться законным требованиям полиции, обещает в рамках закона пресекать любые попытки правонарушений.

Ранее сообщалось, что полиция применила водомет против участников акции протеста оппозиции, которые попытались прорваться во двор Центризбиркома.

Грузинские телеканалы сообщают, что участники акции бросали камни в сотрудников полиции, а также били камнями и палками по забору, установленному по периметру.

Акция у здания ЦИК в Тбилиси продолжается. Мобилизован спецназ МВД.